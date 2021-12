Cupra Formentor tworzy nowy segment sportowych SUVów

Odważny design to klucz do sukcesu

Według badań ludzie są wzrokowcami, potrafimy w ciągu kilku sekund ocenić czy coś nam się podoba czy nie. Wydaje mi się, że to właśnie stoi za sukcesem Cupry Formentor. Samochód przyciąga wzrok na ulicy swoją nietuzinkową linią nadwozia. Teoretycznie jest to SUV, ale opadająca linia dachu i ścięty bagażnik sprawiają, że cała konstrukcje nabiera swoistej lekkości. Lekkości kontrastującej z masywnymi przetłoczeniami karoserii, które znajdziemy zarówno na masce, błotnikach jak i progach chronionych dodatkowo plastikową listwą. Z przodu uwagę zwraca duży grill z miedzianym znaczkiem Cupra oraz agresywne, wąskie światła LED z atrakcyjnym wykończeniem. Trójkąt kojarzący się z logo Cupra pojawia się nie tylko w kształcie świateł do jazdy dziennej, ale jest również powtórzony w tylnej części nadwozia.

Cupra Formentor nie pozwala też zapomnieć o swoich sportowych aspiracjach, niezależnie z której strony na nią patrzymy. Uwagę zwracają potężne felgi o średnicy 19 cali z miedzianymi akcentami, a także cztery końcówki układu wydechowego. Nowoczesny wygląd świateł tylny połączonych listwą świetlną również doskonale wpisuje się w nowoczesne trendy. Całości dopełniają unikatowe kolory, w tym matowe odcienie, które są nadal rzadkością na polskich drogach.

Nie inaczej jest też gdy zaczniemy Cuprze Formentor przyglądać się bardziej dokładnie. Drobne detale takie jak logo Cupra na progach drzwi czy oświetlenie zamontowane pod lusterkami, aby ułatwić nam wejście do samochodu w nocy, zwracają uwagę na fakt, że mamy do czynienia z nietuzinkowym samochodem. Wentylowane tarcze hamulcowe z zaciskami Brembo w kolorze miedzi również podkreślają duże aspiracje tego modelu, a przy tym zapewniają odpowiednią siłę hamowania dostosowaną do osiągów tego modelu. Więcej smaczków znajdziemy w kabinie, gdzie przycisk startu został umieszczony bezpośrednio na kierownicy, a odpowiednie trzymanie w zakrętach zapewniają kubełkowe fotele z delikatnym logo Cupra na zagłówku. Takich drobiazgów jest znacznie więcej i wszystkie one sprawiają, że kierowca cieszy się na samą myśl o przejażdżce swoim samochodem.

Doskonałe osiągi idą w parze z dynamicznym wyglądem

Zgodnie z filozofią marki Cupra, Formentor potrafi być prawdziwym potworem, który w najmocniejszej, limitowanej wersji VZ5 wyposażony jest w pięciocylindrowy silnik 2.5 TSI o mocy 390 KM przenoszący napęd na wszystkie koła za pośrednictwem siedmiostopniowej skrzyni automatycznej DSG. W takiej konfiguracji Formentor potrafi rozpędzić się do 100 km/h w czasie 4.2 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 250 km/h (ograniczoną elektronicznie). To parametry godne najlepszych aut sportowych dostępnych na rynku, a pamiętajmy że Formentor potrafi być też rodzinnym SUVem mieszczącym całą rodzinę.

Jego zaletą jest jednak również szeroka paleta silnikowa i jeśli nie potrzebujecie tak mocnych wrażeń to można skorzystać ze słabszych jednostek napędowych o mocy od 150 do 310 KM, w tym także z dwóch układów hybrydowych typu PHEV, które pozwalają znacząco ograniczyć emisję szkodliwych gazów cieplarnianych. Formentor jest zatem bardzo uniwersalnym pojazdem, który powinien zadowolić różnych klientów. Szczególnie ciekawie wygląda chociażby wersja 2.0 TSI o mocy 190 KM z napędem na wszystkie koła, która łączy w sobie świetne osiągi (7,1 sekundy do 100 km/h) z bezpieczeństwem jakie daje napęd 4Drive i wygodą automatycznej skrzyni biegów. W dodatku jest przy tym bardzo dobrze wyceniony bo startuje od 150 900 zł już w bardzo bogato wyposażonej wersji.

Technologia – ułatwia życie i zapewnia bezpieczeństwo

Cupra Formentor to także samochód, który nie stroni od nowoczesnych technologii. Cyfrowe zegary wyświetlane na ekranie o przekątnej 10,25 cala mają duże możliwości konfiguracji i dopasowania do własnych preferencji. Co więcej zmieniają swój wygląd w zależności od trybu jazdy, dodatkowo podkreślając walory sportowe Formentora. Szczególnie jest to widoczne w trybie Cupra, który wydobywa z zespołu napędowego to co najlepsze oferując nam maksymalne osiągi. Centralny wyświetlacz o przekątnej 10 lub 12 cali skupia się natomiast przede wszystkim na multimediach. Daje nam dostęp do zaawansowanego systemu nawigacji, obsługuje rozwiązania Android Auto oraz Apple Car Play i pozwala zarządzać wieloma ustawieniami samochodu.

To jednak tylko to co widzimy na pierwszy rzut oka. Znacznie więcej schowane jest pod maską, gdzie znajdziemy szereg czujników składających się wspólnie na wiele systemów zwiększających nasze bezpieczeństwo. Cupra Formentor posiada między innymi system wykrywania przeszkód, innych samochodów oraz pieszych z funkcją awaryjnego zatrzymania pojazdu w celu uniknięcia zderzenia. Poza tym do dyspozycji mamy adaptacyjny tempomat z systemem rozpoznawania znaków drogowych oraz system Travel Assist, który potrafi utrzymać samochód na zadanym pasie np. podczas jazdy autostradą i dostosować prędkość do ograniczeń, pojazdów przed nami czy warunków na drodze (np. zbliżając się do ostrego zakrętu). Sporym ułatwieniem, szczególnie w mieście, jest system autonomicznego parkowania, który pozwala szybko zaparkować w dowolnym miejscu. Co więcej Formentor może nas ostrzec o nadjeżdżających pojazdach podczas wycofywania z miejsca parkingowego (Rear Traffic Alert), a także przed pojazdami w martwym polu, podczas gdy chcemy zmienić pas na drodze wielojezdniowej. Nie zabrakło tu też tak przydatnych rozwiązań jak czujnik deszczu, zmierzchu czy podgrzewana kierownica, która szczególnie się przydaje przy takiej pogodzie jaką obecnie mamy za oknem.

Cupra Formentor definiuje nową klasę pojazdów

Reasumując Formentor jako pierwszy przedstawiciel nowej marki pojazdów doskonale wprowadza nas do świata Cupry. Jest doskonałym połączeniem funkcjonalnego i obszernego wnętrza, z dynamicznym wyglądem i świetnymi osiągami zapewnionymi przez mocne silniki benzynowe oraz napęd hybrydowy. Jako prekursor nowego segmentu sportowych SUVów, Cupra Formentor trafił do świadomości wielu klientów i cieszy się niesłabnącą popularnością.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Cupra.