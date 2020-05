Nowe seriale i kontynuacje na HBO w czerwcu

Już 2 czerwca premierę będzie mieć nowy serial „Wielka” (The Great”), w którym wystąpili Elle Fanning i Nicholas Hoult. Serial został stworzony przez Tony’ego McNamarę (odpowiadał za „Faworytę”) – tym razem napisał scenariusz i wyprodukował nowy tytuł. Jest to satyryczna opowieść losów młodej Katarzyny Wielkiej. Ta z nieznanej nikomu outsiderki stała się najdłużej panującą kobietą w historii Rosji. Co ważne, w fabule znalazły się nieliczne fakty historyczne – większość wydarzeń jest zwykłą fikcją. Z nowych seriali warto też wymienić „We’re here”, który skupia się na systemie rekrutacji mieszkańców niewielkich wiosek w USA do wyjątkowych występów drag queen. W czerwcu zadebiutują także „Mogę cię zniszczyć”, 2.sezon „Mayans M.C.” oraz 2. sezon „Co robimy w ukryciu”. Pierwszy z nich przedstawia starania młodej dziewczyny, która stara się wrócić do normalnego życia po napaści seksualnej, drugi to kontynuacja znanego i popularnego serialu „Synowie Anarchii”, a trzeci to perypetie trójki wampirów ze Staten Island.

Czytaj też: Pierwszy odcinek nowego serialu Netflix za darmo na YouTube

Premiery w czerwcu na HBO

Nie mógłbym nie wspomnieć o nowości „Perry Mason”, która zabiera nas do 1931 roku i opowiada historię tytułowego bohatera będącego prawnikiem w krainie Los Angeles niedotkniętej Wielkim kryzysem. Po jednej ze zbrodni Mason rozpoczyna śledztwo, które doprowadzi go do kwestionowania tej rzeczywistości. Czerwiec w HBO to także sporo filmów. „Czarownica 2”, czyli kontynuacja znanego hitu Disney’a, a także „Bliźniak” z Willem Smithem. Fani pierwszej odsłony Zombieland doczekają się też premiery „Zombieland: Kulki w łeb” już 28 czerwca. W ramówce pojawi się także dokument „Pollywood” – to historia podróży reżysera Pawła Ferdka do Ameryki śladami założycieli Hollywood mających polskie korzenie.

Polecamy: „Zabawa w chowanego” już w dzisiaj w TVN, w sobotę na CANAL+

Zobacz też: Twin Peaks – ciekawostki o serialu, który zmienił rynek

Pełna lista nowości na HBO na czerwiec

Seriale

Wielka, odc. 1 (The Great Ep. 01) – serial komediowy w satyryczny sposób przedstawiający młodość Katarzyny Wielkiej (premiera pierwszego odcinka 2 czerwca, kolejne we wtorki, HBO)

(The Great Ep. 01) – serial komediowy w satyryczny sposób przedstawiający młodość Katarzyny Wielkiej (premiera pierwszego odcinka 2 czerwca, kolejne we wtorki, HBO) We’re Here, odc. 1 (We’re Here Ep. 01) – serial HBO prezentujący rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych występach drag queen (premiera pierwszego odcinka 6 czerwca, kolejne w soboty, HBO3)

(We’re Here Ep. 01) – serial HBO prezentujący rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych występach drag queen (premiera pierwszego odcinka 6 czerwca, kolejne w soboty, HBO3) Mogę cię zniszczyć, odc. 1 (I May Destroy You Ep. 01) – serial HBO o beztroskiej i pewnej siebie dziewczynie, która po napaści seksualnej musi zbudować swoje życie na nowo. Historia stawiająca w centrum pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym (premiera pierwszego odcinka 8 czerwca, kolejne w poniedziałki, HBO)

(I May Destroy You Ep. 01) – serial HBO o beztroskiej i pewnej siebie dziewczynie, która po napaści seksualnej musi zbudować swoje życie na nowo. Historia stawiająca w centrum pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym (premiera pierwszego odcinka 8 czerwca, kolejne w poniedziałki, HBO) Mayans M.C. II, odc. 1 (Mayans M.C. II Ep. 01) – drugi sezon kontynuacji nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C. – Ezekielu „EZ” Reyesie (premiera pierwszego odcinka 10 czerwca, kolejne w środy, HBO3)

(Mayans M.C. II Ep. 01) – drugi sezon kontynuacji nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C. – Ezekielu „EZ” Reyesie (premiera pierwszego odcinka 10 czerwca, kolejne w środy, HBO3) Co robimy w ukryciu II, odc. 1 (What We Do In The Shadows II Ep. 01) – drugi sezon serialu przedstawiającego perypetie trójki wampirów ze Staten Island (premiera pierwszego odcinka 11 czerwca, kolejne w czwartki, HBO3)

(What We Do In The Shadows II Ep. 01) – drugi sezon serialu przedstawiającego perypetie trójki wampirów ze Staten Island (premiera pierwszego odcinka 11 czerwca, kolejne w czwartki, HBO3) Bankowa gra II, odc. 1 (Bad Banks II Ep. 01) – drugi sezon serialu o młodej, pracującej w bankowości inwestycyjnej profesjonalistce, która zostaje wplątana w groźną intrygę (premiera pierwszego odcinka 20 czerwca, kolejne w soboty, HBO3)

(Bad Banks II Ep. 01) – drugi sezon serialu o młodej, pracującej w bankowości inwestycyjnej profesjonalistce, która zostaje wplątana w groźną intrygę (premiera pierwszego odcinka 20 czerwca, kolejne w soboty, HBO3) Perry Mason, odc. 1 (Perry Mason Ep. 01) – nowy serial HBO, prawnik Perry Mason zrobi wszystko, aby odkryć prawdę dotyczącą pewnego porwania. Historia oparta na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera (premiera pierwszego odcinka 21 czerwca, kolejne w niedziele, HBO)

(Perry Mason Ep. 01) – nowy serial HBO, prawnik Perry Mason zrobi wszystko, aby odkryć prawdę dotyczącą pewnego porwania. Historia oparta na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera (premiera pierwszego odcinka 21 czerwca, kolejne w niedziele, HBO) Billions V, odc. 1 (Billions V Ep. 01) – piąty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (premiera pierwszego odcinka 22 czerwca, kolejne w poniedziałki, HBO)

(Billions V Ep. 01) – piąty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (premiera pierwszego odcinka 22 czerwca, kolejne w poniedziałki, HBO) Mrs. America (Mrs. America) – miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu (kontynuacja, HBO)

(Mrs. America) – miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu (kontynuacja, HBO) Dave (Dave) – serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky (kontynuacja, HBO3)

(Dave) – serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky (kontynuacja, HBO3) Betty (Betty) – serial o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach na podstawie cenionego przez krytyków filmu Skejterka w reżyserii Crystal Moselle (kontynuacja, HBO3)

(Betty) – serial o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach na podstawie cenionego przez krytyków filmu Skejterka w reżyserii Crystal Moselle (kontynuacja, HBO3) Jett (Jett) – po wyjściu z więzienia utalentowana złodziejka zmuszona jest wrócić do swojej nielegalnej profesji (kontynuacja, HBO)

(Jett) – po wyjściu z więzienia utalentowana złodziejka zmuszona jest wrócić do swojej nielegalnej profesji (kontynuacja, HBO) Syrena III (Siren III) – trzeci sezon serialu o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove – miasteczku będącym niegdyś domem dla syren (kontynuacja, HBO3)

(Siren III) – trzeci sezon serialu o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove – miasteczku będącym niegdyś domem dla syren (kontynuacja, HBO3) Roswell, w Nowym Meksyku II (Roswell: New Mexico II) – drugi sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz (kontynuacja, HBO3)

(Roswell: New Mexico II) – drugi sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz (kontynuacja, HBO3) Axios III (Axios III) – trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat (kontynuacja, HBO)

(Axios III) – trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat (kontynuacja, HBO) Przegląd Tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII (Last Week Tonight With John Oliver VII) – siódmy sezon rewelacyjnego, pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver (kontynuacja, HBO3)

(Last Week Tonight With John Oliver VII) – siódmy sezon rewelacyjnego, pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver (kontynuacja, HBO3) Mayans M.C. (Mayans M.C.) – kontynuacja nagradzanego serialu Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C. (premiera finałowego odcinka 3 czerwca, HBO3)

(Mayans M.C.) – kontynuacja nagradzanego serialu Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C. (premiera finałowego odcinka 3 czerwca, HBO3) Co robimy w ukryciu (What We Do In The Shadows) – serial przedstawiający perypetie trójki wampirów ze Staten Island (premiera finałowego odcinka 4 czerwca, HBO3)

(What We Do In The Shadows) – serial przedstawiający perypetie trójki wampirów ze Staten Island (premiera finałowego odcinka 4 czerwca, HBO3) Utracone dzieci Atlanty (Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children) – serial dokumentalny przypominający sprawę uprowadzenia i morderstw co najmniej 30 afroamerykańskich dzieci i młodych ludzi, które miały miejsce w latach 1979–1981 w Atlancie (premiera finałowego odcinka 4 czerwca, HBO)

(Atlanta’s Missing And Murdered: The Lost Children) – serial dokumentalny przypominający sprawę uprowadzenia i morderstw co najmniej 30 afroamerykańskich dzieci i młodych ludzi, które miały miejsce w latach 1979–1981 w Atlancie (premiera finałowego odcinka 4 czerwca, HBO) Współczesna rodzina XI (Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny (premiera finałowego odcinka 7 czerwca, HBO3)

(Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny (premiera finałowego odcinka 7 czerwca, HBO3) Batwoman (Batwoman) – serial przygodowy, którego bohaterka przyjmuje rolę Batwoman, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem (premiera finałowego odcinka 13 czerwca, HBO3)

(Batwoman) – serial przygodowy, którego bohaterka przyjmuje rolę Batwoman, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem (premiera finałowego odcinka 13 czerwca, HBO3) To wiem na pewno (I Know This Much Is True) – Mark Ruffalo w podwójnej roli w miniserialu przedstawiającym zmagania z losem dwóch braci bliźniaków (premiera finałowego odcinka 15 czerwca, HBO)

(I Know This Much Is True) – Mark Ruffalo w podwójnej roli w miniserialu przedstawiającym zmagania z losem dwóch braci bliźniaków (premiera finałowego odcinka 15 czerwca, HBO) Niepewne IV (Insecure IV) – czwarty sezon błyskotliwego serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest mało pewna siebie młoda Afroamerykanka (premiera finałowego odcinka 15 czerwca, HBO)

(Insecure IV) – czwarty sezon błyskotliwego serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest mało pewna siebie młoda Afroamerykanka (premiera finałowego odcinka 15 czerwca, HBO) Noughts + Crosses (Noughts + Crosses) – historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność (premiera finałowego odcinka 16 czerwca, HBO)

(Noughts + Crosses) – historia dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność (premiera finałowego odcinka 16 czerwca, HBO) Rodzice (Breeders) – brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału (premiera finałowego odcinka 22 czerwca, HBO3)

(Breeders) – brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału (premiera finałowego odcinka 22 czerwca, HBO3) Lepsze życie IV (Better Things IV) – czwarty sezon serialu opowiadającego o matce trójki dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles (premiera finałowego odcinka 22 czerwca, HBO3)

Filmy i dokumenty