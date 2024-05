Technologiczne prezenty na Dzień Matki: 16 pomysłów do 300 zł

Dzień Matki to nie tylko wyjątkowa okazja, aby wyrazić wdzięczność i miłość. W tym dniu warto zrobić mamie prezent, który będzie przede wszystkim praktyczny. Na rynku nie brakują gadżetów, które mogą ułatwić życie, usprawnić wykonywanie codziennych zadań lub dostarczyć odrobinę frajdy. Przygotowaliśmy więc kilkanaście pomysłów i inspiracji na prezent dla mamy. Budżet? Postawiliśmy na elektronikę w zakresie cenowym od XX do 300 zł.

Co kupić mamie na Dzień Matki? – elektronika, gadżety, urządzenia

W poniższym tekście znajdziecie szeroką gamę propozycji, które pomogą Wam wybrać idealny prezent na Dzień Matki. Od praktycznych gadżetów, takich jak powerbanki i stacje dokujące, po akcesoria wspierające relaks. Mamy nadzieję, że choćby kilka z tych gadżetów sprosta różnorodnym potrzebom i upodobaniom.

Czytnik e-booków

Czytnik e-booków to doskonały prezent dla mamy, która uwielbia czytać i często podróżuje. Lekkie i poręczne urządzenie oferuje możliwość przechowywania setek książek. Czytnik e-booków zapewnia wygodę i komfort czytania, gdziekolwiek się jest. W przedziale do 300 złotych można już znaleźć czytniki z ekranem e-Ink, który nie męczy oczu, oraz oferuje długą żywotnością baterii.

Czytnik e-booków – nasza propozycja: Bemi Cognita X 8 GB 6"

Dysk zewnętrzny

Dysk zewnętrzny to praktyczny i funkcjonalny prezent dla mamy, która ceni sobie porządek w przechowywaniu danych. To idealne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych ważnych plików, zdjęć, filmów i dokumentów. W cenie do 300 złotych można znaleźć atrakcyjne wizualnie modele o dużej pojemności. Dysk zewnętrzny zapewni mamie pewność, że jej dane są zawsze bezpieczne i łatwo dostępne, co jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach. Bonusem może być wgrany wcześniej na dysk folder ze wspólnymi zdjęciami.

Dysk zewnętrzny – nasze propozycje:

Dysk PHILIPS Ultra Speed 250GB SSD

Dysk SILICON POWER PC60 512GB SSD

Dysk WD My Passport 500GB SSD

Dysk TOSHIBA Canvio Basics 1TB HDD

Dysk SEAGATE Expansion Portable 1TB HDD

Elektroniczny termometr kuchenny

Elektroniczny termometr kuchenny to wspaniały prezent dla mamy, która lubi gotować i eksperymentować w kuchni. Dzięki niemu precyzyjnie kontroluje temperaturę potraw, co jest szczególnie przydatne przy pieczeniu mięs, robieniu domowych wypieków czy przygotowywaniu przetworów. Modele do 300 złotych oferują szybki odczyt temperatury, wyraźny wyświetlacz LCD oraz funkcje alarmu.

Elektroniczny termometr kuchenny – nasze propozycje:

Termometr do żywności BROWIN 145709

IKEA FANTAST – termometr/czasomierz do mięsa, cyfrowy czarny

Termometr do żywności GEFU G-21840

Elektryczny młynek do pieprzu

Elektryczny młynek do pieprzu to elegancki i funkcjonalny prezent dla mamy, która ceni sobie świeżość przypraw w kuchni. Dzięki automatycznemu mechanizmowi mielenia młynek umożliwia łatwe i szybkie przyprawienie potraw bez konieczności używania siły. W cenie do 300 złotych można znaleźć modele z regulacją grubości mielenia, co pozwala dostosować stopień rozdrobnienia pieprzu do indywidualnych preferencji kulinarnych. Elektryczne młynki do pieprzu są często wyposażone w podświetlenie, które ułatwia precyzyjne dozowanie.

Elektryczny młynek do pieprzu – nasze propozycje:

HouHou Electric Grinder

Elektryczny termos

Elektryczny termos to wyjątkowy prezent dla mamy, która chciałaby mieć ciepły napój zawsze pod ręką. To praktyczne urządzenie utrzymuje idealną temperaturę ulubionej kawy, herbaty czy zupy przez wiele godzin. W cenie do 300 złotych można znaleźć termosy z funkcją podgrzewania oraz podtrzymywania ciepła, które są wyposażone w wyświetlacz LED pokazujący aktualną temperaturę napoju. Elektryczne termosy są łatwe w obsłudze, często mają elegancki design i są wykonane z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia trwałość i komfort użytkowania.

Termos do 300 zł – nasze propozycje:

Termos DEERMA DR035S

MILLA HOME MKA110W

Kubek termiczny MIUI z funkcją podgrzewania i gotowania

Głośnik Bluetooth Huawei Sound Joy

Głośnik Bluetooth

Głośnik Bluetooth to prezent, który ucieszy każdą mamę lubiącą słuchać muzyki. Małe i przenośne urządzenie z dobrą jakością dźwięku sprawdzi się zarówno w domu, jak i na zewnątrz, np. podczas pikników czy spotkań ze znajomymi. Modele dostępne w cenie do 300 zł oferują długą żywotność baterii, wodoodporność oraz możliwość parowania z kilkoma urządzeniami jednocześnie.

Głośnik Bluetooth do 300 zł – nasze propozycje:

JBL Go4

JBL Clip 5

XMUSIC BTS650L

Sony RSR-XB100

Inteligentna opaska fitness (smartband)

Inteligentna opaska fitness to świetny prezent dla mamy dbającej o zdrowie i aktywność fizyczną. Urządzenie monitoruje kroki, spalone kalorie, tętno, a także jakość snu. W cenie do 300 złotych można znaleźć modele z kolorowym wyświetlaczem, wodoodpornością oraz funkcją powiadomień z telefonu, co czyni ją nie tylko przydatnym, ale i stylowym gadżetem.

Opaska fitness do 300 zł – nasze propozycje:

Huawei Band 8

Samsung Fit 3

Xiaomi Mi Band 8

Realme Band 2

Karta podarunkowa Netflix

Karta podarunkowa Netflix to doskonały prezent dla mamy, która uwielbia oglądać filmy, seriale i dokumenty. Taki upominek daje możliwość opłacenia subskrypcji na określony czas, co pozwala na nieograniczone oglądanie ulubionych produkcji bez reklam. Podobne karty oferują też inne serwisy streamingowe.

Źródło: Depositphotos

Nawilżacz powietrza

Inteligentny nawilżacz powietrza to praktyczny prezent, który zadba o zdrowie i komfort mamy, szczególnie w sezonie grzewczym. Urządzenie to nie tylko nawilża powietrze, ale często również je jonizuje i oczyszcza.

Nawilżacz powietrza do 300 zł – nasze propozycje:

Nawilżacz ultradźwiękowy XIAOMI Mi Smart 2

MILLA HOME AH050E (ultradźwiękowy automatyczne wyłączenie)

Nawilżacz ultradźwiękowy HB UH2045DW

Nawilżacz ultradźwiękowy OROMED ORO-2020

Nawilżacz ultradźwiękowy BLAUPUNKT AHS601

Pistolet do masażu

Pistolet do masażu to doskonały prezent dla mamy, która potrzebuje odprężenia i relaksu po ciężkim dniu. Urządzenie oferuje intensywny masaż mięśni, który pomaga w redukcji napięcia, bólu oraz przyspiesza regenerację po wysiłku fizycznym. W cenie do 300 złotych można znaleźć modele z różnymi trybami prędkości, wymiennymi końcówkami do różnych partii ciała oraz ergonomicznym kształtem, który ułatwia użytkowanie.

Masażer do 300 zł – nasze propozycje:

Pistolet do masażu BLOW Wave 5000

Masażer ręczny Gun GÖTZE & JENSEN Gun FM601

Masażer ręczny Gun MEDIVON Molly

Powerbank

Powerbank to niezastąpiony gadżet dla każdej mamy, która często korzysta z telefonu lub innych urządzeń mobilnych. Dzięki niemu nigdy nie będzie musiała martwić się o rozładowaną baterię w najmniej odpowiednim momencie. W tej cenie można znaleźć powerbanki o dużej pojemności, które spokojnie naładują telefon nawet kilka razy, a także modele z szybkim ładowaniem.

Powerbank do 300 zł – nasze propozycje:

Powerbank BASEUS Bipow PPBD20K 20000mAh 20W

Powerbank TECH-PROTECT PB11 LifeMag MagSafe 10000 mAh 15W

Powerbank XIAOMI Redmi 20000 mAh 18W

Powerbank XLINE XPB220W 20000 mAh 22.5W

Prostownica do włosów

Prostownica do włosów to świetny prezent dla mamy, która lubi zadbać o swoją fryzurę. W cenie do 300 złotych można znaleźć modele z regulacją temperatury, technologią jonizacyjną, która zapobiega puszeniu się włosów, oraz ceramicznymi płytkami, które równomiernie rozprowadzają ciepło, chroniąc włosy przed uszkodzeniami.

Prostownica do włosów do 300 zł – nasze propozycje:

Prostownica ROWENTA x Karl Lagerfeld Pro Stylist SF466L

Prostownica REMINGTON Shine Therapy Pro S9300

Prostownica PHILIPS BHS510/00

Saturator do wody

Saturator to świetny prezent dla mamy, która lubi gazowane napoje. To praktyczne urządzenie pozwala na przygotowanie picia w kilka sekund, eliminując potrzebę kupowania go w butelkach. Saturator jest nie tylko ekonomiczny, ale także ekologiczny – redukujemy ilość plastikowych odpadów. W cenie do 300 złotych można znaleźć zestawy startowe, które zawierają saturator, butelkę wielokrotnego użytku oraz naboje z CO2. Dzięki różnorodnym syropom dostępnych na rynku mama może eksperymentować z różnymi smakami.

Saturator do wody do 300 zł – nasze propozycje:

Saturator SODASTREAM Terra

Saturator BRITA SodaOne

Saturator PHILIPS ADD4901BK/10

Słuchawki Bluetooth

Idealny prezent dla mamy, która ceni sobie wygodę i jakość dźwięku. Bezprzewodowe słuchawki pozwalają na swobodne słuchanie ulubionej muzyki, podcastów czy audiobooków bez ograniczeń związanych z kablami. Modele w cenie do 300 złotych oferują przyzwoitą jakość dźwięku, długą żywotność baterii oraz dodatkowe funkcje, takie jak redukcja szumów czy wbudowany mikrofon do rozmów telefonicznych.

Słuchawki Bluetooth do 300 zł – nasze propozycje:

Słuchawki dokanałowe HUAWEI Freebuds 5I ANC

Słuchawki dokanałowe XIAOMI Redmi Buds 5

Słuchawki dokanałowe JBL Tune Beam

Smartwatch

Smartwatch to elegancki i funkcjonalny prezent dla mamy, która chce mieć wszystkie ważne informacje na nadgarstku. Poza funkcją zegarka, urządzenie oferuje monitorowanie aktywności fizycznej, powiadomienia z telefonu, sterowanie muzyką oraz wiele innych przydatnych funkcji. W cenie do 300 złotych można znaleźć modele z nowoczesnym designem, długą żywotnością baterii i wysoką jakością wykonania.

Smartwatch do 300 zł – nasze propozycje: