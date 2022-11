Krajowy Instytut Mediów w ramach swojego Badania Założycielskiego sprawdza wiele aspektów dotyczących konsumentów mediów elektronicznych w Polsce. Tym razem możemy zapoznać się z ciekawymi wynikami obrazującymi wiek telewizorów z których korzystamy w naszych domach. To ciekawe w kontekście zarówno zmiany standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej na DVB-T2, jak i trwających mistrzostw świata w piłce nożnej - co często wymieniane było w tym roku jako powód do kupna nowego telewizora.

Okazuje się, że aktualnie tylko nieco ponad 15% z nas posiada w swoich domach nowy telewizor - nie straszy niż rok. Z kolei 47% wiek swojego telewizora określa na 2 do 4 lat, a podobny odsetek - 46% ma telewizory w wieku pomiędzy 5 a 10 lat. Powyżej 10 lat to już tylko 8,6%, aczkolwiek na pewno żaden z nich nie obsługuje nowego standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej, więc w tym kontekście to sporo. Co ciekawe jeszcze, zaledwie 4% Polaków deklaruje, że nie korzysta z telewizora w swoim domu do oglądania telewizji.

W sumie 95,6 proc. Polaków posiada dostęp do telewizora z podłączonym sygnałem telewizyjnym. 71,8 proc. badanych ma w domu dostęp do jednego telewizora, a 23,8 proc – do dwóch lub więcej. Więcej niż jeden telewizor posiadają w domu częściej mieszkańcy wsi (31,7 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (27,7 proc.), a także osoby z gospodarstw 4-osobowych i większych (39,2 proc.).

Z pozostałych danych można jeszcze wymienić, iż ponad połowa badanych korzysta z telewizora typu Smart TV, największy odsetek ma telewizor z rozdzielczością Full HD o wielkości ekranu pomiędzy 40 a 49 cali. Jeśli chodzi o 4K, to takie ekrany ma już co czwarty telewizor i pojawiają się już sztuki z rozdzielczością 8K.

Źródło: Krajowy Instytut Mediów.

Stock Image from Depositphotos.