Na jakiej konsoli gra się Wam najlepiej?

Liczba platform, na których mamy teraz szansę ograć nowości nie tylko wzrosła, ale lista ta stała się bardziej zróżnicowana niż kiedykolwiek wcześniej. Liczą się bowiem nie tylko pecety oraz dwie najważniejsze konsole, czyli PlayStation i Xbox, ale coraz częściej wybierana jest też przenośna konsola Nintendo Switch. Ponad 80 mln sprzedanych egzemplarzy mówi samo za siebie, a przecież na horyzoncie pojawia się nowa wersja Switcha. Dodatkowo, coraz większą rolę na rynku odgrywa chmura i platforma Google Stadia, gdzie możecie kupować nowe i starsze gry, do których uruchamiania potrzebne jest przede wszystkim szybkie łącze internetowe, bo specyfikacja komputera/tabletu/smartfona/telewizora schodzi na dalszy plan. Ta swoboda i uniwersalność Stadii szybko mnie do siebie przekonała – to moja nowa ulubiona konsola.

