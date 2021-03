Play at Home 2021 – 9 darmowych gier do pobrania

Play at Home to program Sony, dzięki któremu gracze Playstation mają nieco więcej rozrywki w czasie, w którym wszystkie rzeczy na zewnątrz – puby, kina czy sklepy – są pozamykane. Program ruszył w 2021 roku od udostępnienia graczom za darmo gry Ratchet & Clank – grę wciąż można zdobyć za darmo do końca marca. Dziś okazało się, że koniec miesiąca będzie bardzo ciekawym czasem dla graczy konsolowych, ponieważ Sony ogłosiło, że do pobrania będzie kolejne 9 gier.

Play at Home – od 25 marca 10 gier na Playstation za darmo

Jeżeli ktoś lubi gry niezależne, to zdecydowanie warto zapisać sobie datę 25 marca w kalendarzu. Wtedy właśnie będzie można za darmo otrzymać od Playstation następujące cyfrowe kopie gier: