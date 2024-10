Chińska ofensywa kosmiczna. Państwo Środka odkrywa karty

Księżyc znajduje się w kręgu zainteresowań najważniejszych agencji kosmicznych, do których zaliczamy NASA oraz CNSA, a w przyszłości może i indyjskie ISRO. Wszystkie te ugrupowania przedstawiły już swoje plany na eksplorację Księżyca oraz eksploatację jego zasobów. Projekty obejmują nie tylko powrót człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu, ale także wybudowanie tam specjalnych baz badawczych dla długoterminowych misji.

Chiny od lat konsekwentnie wzmacniają swoją pozycję w globalnym wyścigu kosmicznym, stawiając sobie ambitne cele na najbliższe dekady. Po sukcesach misji Chang’e 5 i Chang’e 6, które sprowadziły na Ziemię próbki z Księżyca, w tym te z jego niewidocznej strony, Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna szykuje się do jeszcze bardziej zaawansowanych projektów. Jednym z głównych celów Państwa Środka w najbliższych latach jest dalsza eksploracja Księżyca, w tym ustanowienie międzynarodowej bazy badawczej na jego powierzchni.

Chiny ponownie na Księżycu

W 2026 i 2028 roku planowane są kolejne księżycowe misje Chin – Chang’e 7 i Chang’e 8. Obie misje skupią się na południowym biegunie Księżyca, regionie, który wzbudza ogromne zainteresowanie ze względu na potencjalne zasoby wodne w postaci lodu znajdującego się w stale zacienionych kraterach. Misja Chang’e 7 ma na celu poszukiwanie tych zasobów, które mogłyby zostać wykorzystane w przyszłych misjach załogowych oraz do wspierania długoterminowych kolonii. Z kolei Chang’e 8 ma przetestować technologie umożliwiające wykorzystanie zasobów lokalnych oraz wykona eksperymenty związane z ekologią i biologią, w tym testy prowadzenia działalności rolniczej w warunkach księżycowych.

Te misje będą kluczowym elementem przygotowań do budowy Międzynarodowej Stacji Badawczej na Księżycu, której konstrukcja planowana jest na lata 30. XXI wieku. Chiny intensywnie poszukują międzynarodowych partnerów do tego projektu i do tej pory przyciągnęły już ponad 10 państw zainteresowanych udziałem w tej inicjatywie. To dowód na to, że Chiny, mimo przedstawiania ich jako samotny i niegotowy na współpracę podmiot, dążą do stworzenia globalnej koalicji w celu eksploracji Księżyca.

Plany marsjańskie oraz dalsza ekspansja

Księżyc nie jest jednak jedynym celem Chin. CNSA szykuje się również do misji, która ma dostarczyć na Ziemię próbki z Marsa. Misja Tianwen 3, planowana na 2028 rok, będzie jedną z najbardziej skomplikowanych operacji w historii chińskiego programu kosmicznego. Chińczycy zamierzają wysłać dwa zestawy statków kosmicznych, które pobiorą próbki z powierzchni Czerwonej Planety i przetransportują je na Ziemię około 2031 roku. Jeśli misja zakończy się sukcesem, Chiny mogą wyprzedzić NASA, która również pracuje nad podobną misją, ale boryka się z opóźnieniami i problemami finansowymi.

Chińskie plany sięgają jednak jeszcze dalej niż Mars. Tianwen 4, kolejna misja CNSA, ma na celu eksplorację Jowisza, a także jego księżyców. Planowana na około 2030 rok misja obejmie także badania innych planet, a niektóre raporty sugerują, że może dojść nawet do przelotu w pobliżu Urana.

W kosmosie coraz intensywniejsza rywalizacja

W tym samym czasie inne państwa, takie jak Stany Zjednoczone i Indie, również intensyfikują swoje wysiłki w eksploracji kosmosu. NASA kontynuuje prace nad programem Artemis, który ma na celu powrót człowieka na Księżyc. Misja Artemis 3, pierwotnie planowana na 2026 rok, ma umożliwić lądowanie astronautów na południowym biegunie Księżyca, co mogłoby uczynić Stany Zjednoczone pierwszym krajem, który osiągnie ten cel w XXI wieku. Jednak opóźnienia i problemy techniczne mogą sprawić, że Chiny, które planują swoją pierwszą załogową misję księżycową przed 2030 rokiem, wyprzedzą NASA.

Z kolei Indie, które odnotowały sukces misji Chandrayaan-3, mają ambitne plany na kolejne lata. ISRO, Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych, pracuje nad misją Chandrayaan-4, która ma na celu zebranie próbek z południowego bieguna Księżyca. Indyjski rząd zatwierdził również plany stworzenia pierwszej stacji kosmicznej oraz wysłania misji na Wenus, co pokazuje, że kraj ten nie zamierza ustępować miejsca w globalnym wyścigu kosmicznym.

Grafika: CNSA