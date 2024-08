O podróżowaniu na duże odległości i przyszłości komunikacji najczęściej rozmawia się w kontekście nowoczesnych samolotów i gęstej sieci lotnisk. Niedawno w Polsce nadal debatowano nad słusznością inwestycji w CPK. A przecież podróżowanie naziemne wcale nie musi być wolniejsze, co doskonale udowadniają nam takie kraje jak Japonia i Chiny.

Państwo Środka może pochwalić się pociągiem Transrapid Szanghaj, który pokonuje swoją trasę z prędkością 460 km/h, lecz w razie potrzeby byłby w stanie rozpędzić się do nawet 600 km/h. W taki sposób jest w stanie pokonać 30-kilometrową trasę w mniej niż minut. Nie jest to jednak ostatnie słowo Chin. Właśnie testują pociąg, który docelowo będzie w stanie rozpędzić się nawet do 1000 kilometrów na godzinę.

Chiny testują pociąg Maglev nowej generacji

W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do żółwiego tempa PKP, jednak w innych częściach świata pociągi jeżdżą znacznie szybciej. Chińska agencja Xinhua News poinformowała o tym, że przeprowadzono kluczowe testy pociągu nowej generacji. T-Flight, bo taka jest jego nazwa, jest maszyną wykorzystującą zasady lewitacji magnetycznej. Oznacza to, że pociąg podczas jazdy nie ma bezpośredniego kontaktu z torami, lecz dzięki oddziaływaniu elektromagnetycznemu i magnetycznemu unosi się nad podłożem. Jest to metoda coraz częściej stosowana w kolejnictwie.

Za projektem stoi China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), która znana jest z produkcji pocisków do broni wojskowej. Ultraszybki pociąg UHS wykorzystuje niskociśnieniowy tunel typu Hyperloop. W początkowych testach na dystansie 2 kilometrów T-Flight osiągnął niesamowitą prędkość 623 km/h. Nie jest to jednak ostatnie słowo, jakie korporacja ma do powiedzenia. CASIC planuje uruchomić T-Flight z pełną prędkością maksymalną 1000 km/h w drugiej fazie testów, która będzie wymagała wydłużonego toru o długości około 60 km. To więcej niż typowa prędkość lotu najpopularniejszych samolotów pasażerskich.

Głównym celem projektu jest połączenie ultraszybką koleją kluczowych w Chinach miast takich jak Pekin i Szanghaj, które dzieli około 1200 kilometrów. CASIC chce, by podróż między nimi trwała maksymalnie 1,5 godziny. Aktualne koleje dużych prędkości pokonują tę odległość w około 5-6 godzin. Z kolei loty trwają nieco ponad dwie godziny.

Grafika: China Science/Twitter