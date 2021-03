Wszyscy mają swoje Stories i każdy będzie miał swój Clubhouse

Zobacz też: Clubhouse rejestruje wszystkie rozmowy i nie tylko. To maszynka do zbierania o nas informacji

Kopiują Clubhouse na potęgę. Najpierw Twitter, teraz Discord

Kilka dni temu w sieci zrobiło się głośno na temat nowego projektu Twittera. Spaces ma być dostępny dla wszystkich najpóźniej w kwietniu, ale nie zmienia to faktu, że nowa funkcja jest… kopią pomysłu, który pozwolił wybić się nowej sieci społecznościowej. Tworzenie grupowych pokojów, w których użytkownicy mogą udostępniać głosowe wiadomości za pośrednictwem Twittów oraz Prywatnych Wiadomości. Ale na tym jeszcze nie koniec — od kilku tygodni mówi się o tym, że analogiczne rozwiązania u siebie planują zaimplementować także komunikator Telegram oraz… Facebook. Wisienką na torcie jest jednak Discord, który także ma pracować nad interpretacją tego ciepło przyjętego pomysłu. I to właśnie u nich kopia Clubhouse wydaje się mieć najwięcej sensu.

Discord to komunikator-kombajn, który dla wielu jest głównym miejscem spotkań z przyjaciółmi online. Łatwy dostęp do czatów, cały zestaw opcji, a wisienką na torcie są oczywiście rozmowy głosowe. Dlatego udostępnienie tam nowych funkcji które pozwolą skopiować funkcjonalności Clubhouse wydają się najbardziej naturalne. Według jednego z użytkowników forum Reddit, trwają właśnie testy nowej funkcji: Stage Channel. To właśnie ten rodzaj kanału pozwoli na dołączenie szerszej publiczności, a słuchacze mogą tam poprosić, by dołączyć do rozmowy. Tak jak w Clubhouse.

Kiedy nowa funkcja będzie dostępna dla szerszego grona użytkowników? Zobaczymy. Oby tylko wszyscy wyrobili się, nim boom na Clubhouse zdąży przeminąć.