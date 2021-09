Powrót do szkół za nami. Przed nami jednak tygodnie i miesiące niepewności. Nauka znów może przejść na tryb hybrydowy lub w pełni zdalny. ClickMeeting wprowadza do swojej platformy tryb Edu nastawiony na bezpieczeństwo i ochronę prywatności użytkowników.

Według raportu przygotowanego na zlecenie ClickMeeting, 56% ankietowanych uważa, że po zniesieniu wszystkich obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa nauka nadal powinna odbywać się w formie hybrydowej. Łączy ona tryb stacjonarny i zdalny - prowadzony online. Zdaniem 38% ta forma nauki sprawdza się najlepiej ze wszystkich.

Jak mówi Dominika Paciorkowska, Dyrektor Zarządzająca w ClickMeeting - Wiele osób niechętnie bierze udział w spotkaniach online ze względu na obawy przed udostępnieniem wizerunku czy pokazywaniem innym swojego otoczenia. Dotyczy to zwłaszcza uczniów, którzy mogą spotykać się np. z niewłaściwymi reakcjami ze strony szkolnych kolegów i koleżanek, ale nie jest także niczym wyjątkowym w starszych grupach wiekowych. Poczucie bezpieczeństwa jest natomiast kluczowe dla skutecznego zdobywania wiedzy. Tryb Edu sprawia, że każdy może czuć się komfortowo, wiedząc, że w trakcie spotkania z podglądu korzysta wyłącznie prowadzący.

Nauka zdalna z ClickMeeting. Startuje tryb Edu

Podczas standardowych zajęć online nauczyciel może widzieć wszystkich uczestników spotkania. Oni widzą zarówno jego, jak i swoich kolegów. Zdarzają się sytuacje, w których wszyscy rozmówcy rozpraszają się wzajemnie, co skutecznie utrudnia prowadzenie lekcji czy wykładu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi tryb Edu.

W trybie Edu prowadzący widzi i słyszy wszystkich uczestników spotkania, jednak każdy z nich widzi wyłącznie jego i siebie. Gdy zajdzie taka konieczność, może on zaprosić wybraną osobę do wypowiedzi. W takiej sytuacji pozostali będą mogli ją usłyszeć. Jak przekazują twórcy ClickMeeting, każdy może czuć się zdecydowanie swobodniej. Uczestnicy będą też się bardziej skupić na prezentowanym materiale lub wykonywaniu zadań.

Rozwiązanie to pozwoli wyeliminować wiele problemów. Wystarczy wspomnieć chaos w kilkunasto- lub kilkudziesięcioosobowych grupach, zabieranie głosu w niewłaściwych momentach, czy przypadkowe udostępnianie treści, które nie powinny być udostępniane. Tryb Edu może być aktywowany przez prowadzącego w dowolnej chwili bezpośrednio w pokoju wydarzenia — może go także wyłączyć.

Tryb Edu przydaje się także w przypadku nagrywania zajęć online i ich późniejszego publikowania uwzględniając prywatność osób w nich uczestniczących. W nagranym materiale widoczny jest jedynie nauczyciel/wykładowca i słychać będzie wyłącznie osoby zabierające głos wskazane przez prowadzącego.

- Tryb Edu to kolejne narzędzie ułatwiające realizację nauki zdalnej udostępniane przez polski ClickMeeting. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców korzystających z naszej platformy - dodaje Dominika Paciorkowska.

Źródło: informacje prasowe