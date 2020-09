Clickmeeting: polska szarża na branżę szkoleń online!

Funkcje Clickmeeting

Clickmeeting wyposażony jest w elementy, które są obecnie absolutnym must-have na rynku usług i aplikacji do wideokonferencji. Dostęp do spotkań jest zabezpieczony hasłem lub tokenem, a każdy event możemy nagrać, a następnie w prosty sposób udostępnić.

Kolejne funkcje wyraźnie pokazują szkoleniowo-webinarowy charakter usługi. Moderowany czat. Tryb dyskusji. Funkcja pozwalająca na zbieranie i publikowanie pytań. Dla przykładu: w trakcie prowadzonego wykładu studenci mogą dodawać swoje pytania, a na koniec spotkania można przez nie wspólnie przejść w trakcie sesji Q&A. Do tego dochodzi wirtualna tablica, która w mojej ocenie jest jednym z kluczowych narzędzi w dzisiejszym „zdalnym” świecie.

Na koniec coś dla ludzi, którzy swój biznes opierają o media społecznościowe. Clickmeeting pozwala na proste uruchamianie równoległych relacji na kanale na Facebooku. Niby nic, a cieszy.

Co ciekawe, Clickmeeting sam chętnie informuje o tym, że odnotował największe wzrosty właśnie w sektorze nauki i szkolnictwa wyższego. Z ich usług korzysta np. AGH w Krakowie, Politechniki Gdańska, Wrocławska, Warszawska i Łódzka czy Uniwersytet Gdański.

Czy Clickmeeting podbije świat?

Bez wątpienia to bardzo dobra usługa, która jest dostępna w 7 językach. Funkcje do jakich mamy dostęp są naprawdę ciekawe i użyteczne dla każdej osoby, która swój biznes opiera na współpracy z innymi ludźmi online. Niestety musimy być realistami, ciężko będzie im się wbić do korporacyjnego świata, gdzie dominuje Zoom, Microsoft i Google. Nie zmienia to faktu, że radzą sobie bardzo dobrze.

Ilość płatnych spotkań organizowanych za pośrednictwem Clickmeeting wzrosła o 547% rok do roku! To pokazuje jak dużo biznesu przeniosło się w świat cyfrowy. Coś co kiedyś można było organizować swobodnie w dowolnej salce konferencyjnej teraz odbywa się za pośrednictwem internetu. To doskonały prognostyk dla polskiej firmy, ponieważ można założyć, że wielu z tych klientów w internecie już zostanie.

Clickmeeting podzielił się jeszcze jedną ciekawą statystyką – wzrost liczby wydarzeń organizowanych za pośrednictwem ich platformy:

Polska +1156%

Niemcy +519%

Grecja +866%

Francja +423%

Jeśli trendy związane ze szkoleniami online, webinarami i nauką zdalną się utrzymają, to Clickmeeting może liczyć na naprawdę duże wzrosty w długiej perspektywie czasu. Oby byli w stanie wykorzystać tę szansę, bo chyba nikt nie chce, aby podobna okazja wygenerowana przez wirusa czy inną chorobę się powtórzyła.

Clickmeeting: cena

Uznałem, że na koniec warto powiedzieć kilka słów o cenie za produkt. Zasadniczo nie posiada on darmowego planu. Można założyć konto bez płacenia, ale jest to jedynie wersja testowa dostępna przez 30 dni, która posiada pewne ograniczenia.

Następnie mamy wariant Live za 40 zł miesięcznie oraz Automated za 60 zł oraz plan Enterprise wyceniany indywidualnie. Z perspektywy kosztów wygląda to naprawdę atrakcyjnie i każdy, nawet osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą powinna być w stanie to udźwignąc.