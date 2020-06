Facebook pomoże małym i średnim przedsiębiorcom w odbudowaniu firmy

Z własną platformą pomocową dla małych i średnich przedsiębiorców przychodzi Facebook, który uruchamia Boost with Facebook — Poradnik przedsiębiorcy. To szkolenia prowadzone przez ekspertów. Ich tematyka dotyczy przede wszystkim skutecznego budowania firmy w sieci, promowania marki w mediach społecznościowych, utrzymania kontaktów z klientami, czy tworzenia angażujących treści z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Wszystko prowadzone będzie online. Webinary to także sekcja pytań i odpowiedzi pozwalająca zgłębiać omawiany na konkretnym szkoleniu temat.

Program szkoleń w ramach Boost with Facebook — Poradnik przedsiębiorcy został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji:

Ostatnie tygodnie to trudny czas dla przedsiębiorców, szczególnie tych prowadzących małe, średnie i jednoosobowe biznesy. Nie wszyscy mogą przenieść działalność do internetu. Internet może za to pomóc, a nawet często uratować niejeden biznes. Warto dowiedzieć się, jak to zrobić. Dlatego zachęcam do udziału w szkoleniach, szczególnie przedsiębiorców z mniejszych miast i miejscowości. Być może okażą się impulsem nie tylko do zmiany, ale i do rozwinięcia działalności. Warto spróbować

— mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Facebook z pomocą małym i średnim przedsiębiorcom. Startuje Boost with Facebook — Poradnik przedsiębiorcy

Szkolenia organizowane przez Facebook mają być organizowane regularnie. Pierwszy zatytułowano: „Odkryj bezpłatne narzędzia Facebooka, dzięki którym rozwiniesz firmę”. Webinar odbędzie się w środę, 24 czerwca. Rejestracja już ruszyła i znajdziecie ją na oficjalnych stronach projektu. W lipcu planowane są kolejne szkolenia, m.in.: „Opowiedz o swojej firmie na Instagramie”, „Jak tworzyć atrakcyjne posty w aplikacjach Mobile Studio”, „Utrzymuj kontakt z klientami dzięki aplikacjom Facebook Messenger i WhatsApp”, czy „Poznaj grupy na Facebooku pozwalające utrzymać kontakt z odbiorcami”. Poza webinarami, na stronach Facebooka znajdziecie nagrania i poradniki stworzone z myślą o przedsiębiorcach poszukujących niezbędnych wskazówek potrzebnych do cyfrowej transformacji.

Pandemia skłania przedsiębiorców na całym świecie do zmian, szukania nowych rozwiązań i narzędzi. Aby wprowadzać innowacje nawet w najmniejszej firmie przydatna jest jednak wiedza i wsparcie. Dlatego bardzo cieszę się, że Facebook uruchomił platformę szkoleniową dla małych i średnich polskich firm, które znajdują się dziś w szczególnie trudnej sytuacji. Zachęcam przedsiębiorców do uczestnictwa w webinarach, czerpania inspiracji oraz skutecznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu cyfrowego do wzmacniania i rozwijania ich firm

— komentuje Jadwiga Emilewicz, Wicepremier i Minister Rozwoju.

Program Boost with Facebook — Poradnik przedsiębiorcy został uruchomiony w partnerstwie ze stowarzyszeniami pracodawców: Konfederacją Lewiatan, Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Siecią Przedsiębiorczych Kobiet.

