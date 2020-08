Nowy Facebook będzie od września obowiązkowy. Dziękuję, nie skorzystam z tego koszmarka

Pamiętam, jak lata temu było mi przykro, że moje konto nie zostało zakwalifikowane do testów nowego Facebooka. Już nawet nie pamiętam, których – bo było tego sporo. I to w sumie dziwne, bo jedni znajomi mieli odświeżony serwis na stronie www, a ja cały czas korzystałem ze starego. Potem ktoś testował jeszcze inny wygląd – ja natomiast, standardowo, nie. No cóż, nie mam szczęścia. Teraz natomiast „potestujemy” go wszyscy i nie będzie możliwości powrotu do tego, co znamy.

Od września klasyczny Facebook będzie niedostępny

O nowym wyglądzie Facebooka pisaliśmy już kilka razy i nie przypominam sobie, by ktokolwiek był z niego zadowolony. No może poza ciemnym trybem Facebook, który należy nam się jak psu kość a z jakiegoś powodu przez lata nie został wprowadzony. Jestem natomiast bardzo ciekawy jaki był ogólny „feedback” dotyczący nowego Facebooka, bo użytkownicy testują go już od mniej więcej roku, dodatkowo zdarzało się, że serwis wyświetlał im ankietę. No i na bazie tej ankiety podjęto decyzję o wprowadzeniu nowego wyglądu na sztywno dla wszystkich. Tak mi się przynajmniej wydaje, co by oznaczało, że jednak ten nowy Facebook się ludziom podoba. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego, ale podoba.

Pozostałym będzie musiał się spodobać – ba, będzie musiał się spodobać wszystkim, bo stary Facebook znika od września

Stagnacja związana z obecnością klasycznego Facebooka była wynikiem wzmożonych prac nad mobilną wersją, jak rozumiem popularniejszą niż odsłona przeglądarkowa. Ja akurat korzystam z serwisu na dwa sposoby. Wiecie, jak to jest – Facebook, kawka i ja. Karta FB włączona jest jako jedna z pierwszych zaraz po uruchomieniu komputera i rozpoczęciu pracy. Z jednej strony – przyzwyczajenie, z drugiej z uwagi na to co robię w pracy. Jakkolwiek FB nie tnie zasięgów, cały czas korzystamy z niego na Antywebie i publikujemy na naszym fanpage wpisy z serwisu, rozmawiamy z czytelnikami. Często też tu właśnie wyłapuję ciekawe informacje z branży technologicznej. Ale chyba najbardziej używam FB jako komunikatora, podczas siedzenia w domu wygodniejszego niż mobilny Messenger z uwagi na pisanie na fizycznej, a nie ekranowej klawiaturze.