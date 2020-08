Z pamiętnika dydaktyka. Czego oczekuję od władz w nadchodzącym semestrze?

Komunikacja

Władze mojej uczelni, ale i moich kolegów po fachu z innych placówek, wywiązywały się tu niemal wzorowo. Każda decyzja była komunikowana w sposób jasny, a co ważniejsze, bez zbędnej zwłoki.

To na co liczę to, że nic się w tym zakresie nie zmieni. W końcu plan ma szansę zadziałać tylko wtedy, kiedy zostanie zakomunikowany w sposób jasny i zrozumiały. Obawiam się, że niestety czeka nas dynamicznie zmieniający się semestr. Władze każdej uczelni muszą stanąć na wysokości zadania, aby studenci nie czuli się zagrożeni i mogli skupić się na nauce.

Elastyczność

Jednym z największych wyzwań jakie widzę to walka ze strachem. Uczelnia to miejsce, w którym ciężko zachować bezpieczny dystans, spotykają się tam osoby z całej Polski, a miałem też sytuację, kiedy to student co 2 tygodnie przyjeżdżał na zajęcia z Niemiec. W dobie koronawirusa strach i obawa przed dużymi skupiskami ludzi to normalne uczucia i nie ma co ludzi za to winić.

Poprzedni semestr pokazał, że wiele zajęć może z sukcesem być przeprowadzone online. Uczelnie muszą być elastyczne. Spodziewam się, że znajdzie się wiele osób, które nie będzie chciało przyjeżdżać do szkoły. Czy to znaczy, że będę musiał wystawić im ocenę 2.0 z powodu braku obecności? Uważam, że to najgorsze co by się mogło stać.