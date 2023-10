To może być Twój pierwszy elektryk. Citroen e-C3 zachęca przede wszystkim ceną!

Elektryczna rewolucja w segmencie B? Citroen rzuca wyzwanie innym producentom

Citroen rzucił wyzwanie dotychczasowym europejskim standardom projektowania i konstruowania samochodów z segmentu B. W 100% elektryczny e-C3 ma być komfortowy i oferować łatwą obsługę, bogate wyposażenie i przede wszystkim stosunkowo niską cenę — a przy tym jest produkowany w Europie. Model e-C3 jest w 100 procentach elektryczny i stoi na czele czwartej generacji najpopularniejszego samochodu Citroena, który — jak dumnie poinformował producent — od premiery pierwszej generacji w 2002 roku sprzedał się w liczbie ponad 5,6 miliona egzemplarzy. C3 jest najpopularniejszym modelem marki i stanowi 29 procent wolumenu sprzedaży Citroena w Europie, a w 2022 roku zdobył 11 procent całego europejskiego rynku samochodów z segmentu B. To naprawdę doskonały wynik — i czas na to rozwiązanie w wersji elektrycznej.

Źródło: Citroen

Moc, zasięg, ładowanie — czyli wszystko to, co najważniejsze

Wprowadzona po raz pierwszy przez Stellantis ekonomiczna platforma wykorzystuje akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 44 kWh. Zapewnia on zasięg do 320 km, co jest naprawdę niezłym wynikiem. Do tego Citroen e-C3 zapewnia szybkie ładowanie prądem stałym o mocy 100 kW i producent deklaruje, że umożliwia to naładowanie od 20 do 80 procent pojemności w 26 minut. Standardowe ładowanie prądem przemiennym w zakresie od 20% do 80% ma trwać za to około 4 godzin i 10 minut przy mocy 7 kW lub 2 godziny i 50 minut w przypadku, gdy jest dostępna moc 11 kW.

Źródło: Citroen

Citroen zaznacza również, że oferuje łatwy dostęp zarówno do domowych, jak i publicznych punktów ładowania prądem przemiennym jest zapewniony standardowym kablem Mode 3, dostarczanym w zestawie, który sprawdza się w przypadku regularnego ładowania w domu za pomocą Wall Boxa, a także poza domem przy użyciu publicznych stacji ładowania. Kabel umożliwia ładowanie za pomocą jednofazowego Wall Boxa o mocy 7,4 kW lub trójfazowego o mocy 11 kW.

Co z silnikiem? Mamy tutaj do czynienia z mocą 83 kW (113 KM). To ma sprawić, że od 0 do 100 km/h mamy rozpędzić się w około 11 sekund, natomiast prędkość maksymalna wynosi 135 km/h. Na pierwszy rzut oka widać więc, że jest to samochód miejski.

Źródło: Citroen

Nowa aplikacja ułatwiająca życie z elektrykiem

Citroen ogłosił również nową aplikację e-ROUTES, która została opracowana specjalnie dla pojazdów elektrycznych Citroen w ramach subskrypcji usług mobilnych Connect Plus. Pozwala ona planować podróże, monitorować stan procesu ładowania i poziom naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym, korzystać z rozbudowanej nawigacji, zarządzać harmonogramami ładowania, a także wstępnie nagrzewać lub chłodzić pojazd oraz sprawdzać jego lokalizację.

Źródło: Citroen

Najwyższy komfort w swojej klasie?

Po raz pierwszy w segmencie samochodów z segmentu „B” Citroen wyposaża w standardzie wszystkie wersje nowego modelu e-C3 w zawieszenie Citroen Advanced Comfort. Progresywne ograniczniki hydrauliczne, chociaż niewidoczne dla kierowcy i pasażerów, zapewniają użytkownikom samochodu komfort jazdy przywodzący na myśl — według producenta — podróże na latającym dywanie. Zamiast mechanicznych ograniczników w każdym narożniku pojazdu zastosowano dwa ograniczniki w połączeniu z amortyzatorem i sprężyną — jeden odpowiada za kompresję, a drugi za dekompresję, czyli odbicie.

Źródło: Citroen

Uznany system działa dwuetapowo. W przypadku mniejszych sił kompresji i dekompresji sprężyna i amortyzator wspólnie kontrolują ruchy w pionie, bez konieczności wspomagania ze strony ograniczników hydraulicznych. Natomiast gdy na zawieszenie oddziałują duże siły, sprężyna i amortyzator współpracują z ogranicznikami hydraulicznymi, aby stopniowo spowalniać ruch i niwelować wstrząsy przy skrajnych odchyleniach. W przeciwieństwie do ogranicznika mechanicznego, który pochłania energię, a następnie oddaje jej część w postaci wstrząsu, ogranicznik hydrauliczny pochłania i rozprasza energię w całości.

Źródło: Citroen

Komfortowe wnętrze i dużo miejsca

Wnętrze powstało na bazie prostych, ale dopracowanych powierzchni, aby zapewnić użytkownikom atmosferę podobną do tej panującej w ich domowym zaciszu. Nowe wzory foteli Citroen Advanced Comfort w modelu e-C3 są dostosowane do wnętrza samochodu i pokryte dodatkową warstwą pianki, dzięki czemu są przyjemne i miękkie w dotyku. Designersko przypominają tabliczkę czekolady i wygląda to intrygująco, natomiast jest faktycznie bardzo wygodnie — warto jednak mieć na uwadze, że te siedzenia nie będą dostępne w każdym wariancie cenowym, to wersja „premium”.

Źródło: Citroen

Przy wysokości 1,57 m nowy model zapewnia pasażerom siedzącym z przodu o 30 mm więcej miejsca nad głową, co przekłada się na wyższą pozycję za kierownicą, dającą większe poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Lepsza widoczność przestrzeni wokół pojazdu jest korzystna dla wszystkich i przyczynia się do poprawy nastrojów wśród podróżujących. Wnętrze nowego modelu e-C3 jest faktycznie niemal pod każdym względem bardziej przestronne niż w przypadku jego poprzednika, pomimo tego, że pojazd jest tylko o 19 mm dłuższy i o 6 mm szerszy. Przestrzeń na łokcie pasażerów z tyłu jest większa o 19 mm, a z przodu o 21 mm od średniej rynkowej, zaś przestrzeń na nogi podróżujących na tylnej kanapie jest najlepsza w swojej klasie i przekracza średnią o co najmniej 20 mm.

Siedząc za kierownicą przy wzroście 186 cm miałem blisko 10 cm wolnych nad głową, a z tyłu było go jeszcze więcej. Miejsca na nogi na tylnej kanapie również było sporo — bez przesadnego wbijania kolan w przednie siedzenia, co jest sporym plusem. Pod względem przestrzeni i jakości wykonania wnętrza jest naprawdę bardzo dobrze — w środku nic nie skrzypi, wszystkie elementy (poza klimatyzacją — ale to kwestia, która może się jeszcze zmienić) są dobrze wykończone i porządne. Wiele elementów z którymi mamy styczność ma miękkie wykończenie, deska rozdzielcza jest wyłożona pewnego rodzaju „dywanem”, więc jest naprawdę komfortowo.

Jeśli chodzi o złącza, z tyłu mamy dwa wejścia USB-C i jedno klasyczne 12V, a z przodu znajdziemy również dwa porty USB-C — jeden przy ekranie, drugi we wgłębieniu przy podłokietniku. Mamy również stację dokującą na smartfona. Sam podłokietnik również został wykończony miękkim materiałem i wygodnie się na nim podpiera — miejsca jest sporo, czego za to nie można powiedzieć o schowku po stronie pasażera. Ekran multimedialny mnie szczerze zaskoczył, bo wyglądał na taki z odświeżaniem 120 Hz. System działał niezwykle płynnie jak na znane standardy, co jest wielką zaletą; no i oczywiście mamy tu wsparcie dla Android Auto czy Apple CarPlay.

Nowy e-C3 to także łatwe przewożenie różnych ładunków i bagażu. Wygodna modułowa konstrukcja oparć tylnych siedzeń 60–40 (standard w wersji Max) oraz szerokość między tylnymi nadkolami wynosząca 1015 mm zapewniają możliwość przewożenia większych ładunków, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, a pojemny bagażnik o pojemności 310 litrów za tylnymi siedzeniami jest wystarczająco duży, aby pomieścić torby z zakupami. e-C3 ma 1,57 m wysokości (nie licząc poprzeczek dachowych) i jest wyższy od swojego poprzednika, a dzięki prześwitowi typowemu dla SUV-ów ułatwia wsiadanie i wysiadanie oraz zapewnia pewniejszą jazdę po progach zwalniających, krawężnikach i wybojach często spotykanych podczas jazdy w mieście i na terenach podmiejskich. Prześwit wynosi 163 mm, co jest imponującą wartością w porównaniu ze 135 mm prześwitu w poprzednim modelu.

Źródło: Citroen

Wyposażenie Citroena e-C3

Priorytetem dla zespołów projektantów i konstruktorów w e-C3 miało być zapewnienie wiodącego w swojej klasie komfortu i relaksującego otoczenia dla wszystkich pasażerów. To jednak tylko element całości, ponieważ równie ważne było wyposażenie tego zaprojektowanego i produkowanego w Europie hatchbacka z segmentu B w zaskakująco rozbudowany zestaw udogodnień i inteligentnych rozwiązań, które zaspokoją wszystkie potrzeby klientów.

Źródło: Citroen

Prawdziwą nowością, o której Citroen wspomina na każdym kroku, jest brak tradycyjnego zestawu wskaźników w górnej części panelu przedniego. W e-C3 po raz pierwszy zastosowano nowy wyświetlacz head-up Citroena, który prezentuje informacje o pojeździe na błyszczącej, czarnej powierzchni pomiędzy górną częścią deski rozdzielczej a dolną częścią przedniej szyby. Ciężko jednak to nazwać head-upem z mojej perspektywy — całość wygląda jak zwykły wyświetlacz, chociaż faktycznie znajduje się w zasięgu wzroku.

Nowa, kompaktowa i wielofunkcyjna kierownica jest mniejsza i łatwiejsza w obsłudze oraz posiada regulację wysokości i głębokości, co pomaga zapewnić, że wyświetlacz head-up jest dobrze widoczny podczas jazdy. Pośrodku panelu przedniego znajduje się wspomniany wcześniej kolorowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 10,25 cala, skierowany lekko w stronę kierowcy, natomiast w ramach standardowego wyposażenia właściciele wersji You mogą korzystać z systemu My Citroen Play ze stacją dokującą na smartfona i aplikacją, która umożliwia dostęp do muzyki, radia, połączeń telefonicznych i nawigacji z poziomu własnego urządzenia.

Funkcje wspomagania prowadzenia

Obszerny pakiet najnowszych technologii wspomagania prowadzenia w nowym modelu e-C3 został opracowany w trosce o umysły i ciała wszystkich pasażerów, a przede wszystkim kierowcy. Znajdziemy w nim takie rozwiązania jak:

Active Safety Brake

Aktywny system kontroli pasa ruchu

System kontroli uwagi kierowcy

Coffee Break Alert

Funkcja rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości

Regulator i ogranicznik prędkości

Elektryczny hamulec postojowy (EPB)

System wspomagania ruszania na wzniesieniu

System automatycznego przełączania świateł drogowych

Czujniki parkowania z tyłu

Kamera cofania

Źródło: Citroen

Design Citroena e-C3

Nowa koncepcja stylistyczna, po raz pierwszy zaprezentowana w koncepcyjnym modelu Citroen Oli z 2022 roku, odważnie i precyzyjnie podkreśla kontrast między elementami pionowymi i poziomymi. Wyższy, bardziej pionowy przód wieńczy duże, owalne logo marki – dumnie umieszczone centralnie i wyeksponowane z każdej strony przez lśniące poziome osłony chłodnicy w kolorze czarnym — które przyciąga wzrok i stanowi techniczną interpretację kultowego logo inspirowaną architektonicznym projektowaniem parametrycznym.

Źródło: Citroen

Ważnym akcentem jest nowy, charakterystyczny wygląd reflektorów i tylnych świateł, po raz pierwszy zaprezentowany w koncepcyjnym modelu Citroen Oli. Zastosowano tu charakterystyczne oświetlenie na trzech poziomach z jednym pionowym i dwoma poziomymi kloszami, które przywodzą na myśl ostrza. Krótka, wysoka i pozioma maska odznacza się starannie wyprofilowanymi powierzchniami, które przyciągają światło i kontrastują z bardziej pionowym profilem przednim. Maska przechodzi w większą, bardziej pionową szybę przednią. Całość optycznie powiększa bryłę samochodu i podkreśla poczucie bezpieczeństwa.

W profilu bocznym wyróżniają się starannie wyprofilowane linie podcięcia z przodu i z tyłu, które przechodzą przez linię pasa w nowe, charakterystyczne klosze lamp i subtelne załamania w panelach drzwi, przyciągające światło i zwiększające atrakcyjność sylwetki samochodu. Charakterystyczna stylistyka utrzymana jest również w tylnej części nadwozia, gdzie wyróżnia się dopracowany profil dolnej części tylnej klapy, nad którym znajduje się pozioma błyszcząca listwa ozdobna w kolorze czarnym z tym samym motywem inspirowanym kultowym logo marki, jaki zastosowano na pionowej przedniej części nadwozia. Całość umiejętnie eksponuje duże, centralnie umieszczone nowe owalne logo Citroena. Nowe, charakterystyczne tylne światła umieszczono w narożnikach pojazdu. Mamy tu dwa poziome klosze i jeden pionowy, a całość nawiązuje do układu oświetlenia z przodu pojazdu. Pod otwieraną klapą znajduje się solidny zderzak, ścięty na krawędziach zewnętrznych, aby poprawić aerodynamikę i jeszcze bardziej podkreślić asertywną sylwetkę samochodu.

Źródło: Citroen

Większe 16- i 17-calowe stalowe obręcze kół ze stopów lekkich (standard w wersjach Max) zostały przesunięte do narożników, aby podkreślić stabilność i solidność pojazdu. Mimo to samochód zachowuje kompaktowe wymiary — ma zaledwie 4,01 m długości i 1,76 m szerokości.

Nowa platforma i doskonała cena

Po raz pierwszy w Europie Citroen zbudował nowego e-C3 na platformie skonstruowanej specjalnie na potrzeby w 100% elektrycznych układów napędowych. Podstawą samochodu jest wersja niezwykle elastycznej globalnej platformy inteligentnego pojazdu Stellantis, która umożliwiła Citroenowi zaoferowanie klientom e-C3 w naprawdę niezłych pieniądzach. Jednym z priorytetów francuskiej firmy było uproszczenie procesu zakupowego dla klientów. Na wielu rynkach europejskich nowy Citroen e-C3 będzie oferowany w przystępnej cenie, przy czym ceny podstawowej wersji You zaczynają się od 23 300 euro, a w Polsce — 110 650 zł. Zamówienia można składać już dziś. Samochody trafią do klientów w drugim kwartale przyszłego roku.

e-C3 będzie dostępny dla europejskich klientów w uproszczonej gamie dwóch dobrze wyposażonych wersji – You i Max. Podstawowa seria You wyróżnia się bogatym wyposażeniem standardowym, obejmującym m.in. reflektory LED, zawieszenie Citroen Advanced Comfort, Active Safety Brake (system hamowania awaryjnego), nowy wyświetlacz head-up Citroena, system informacyjno-rozrywkowy My Citroen Play ze stacją dokującą na smartfona, elektrycznie sterowane lusterka boczne, automatyczne oświetlenie, czujnik parkowania z tyłu, tylny spojler, tempomat, klimatyzację manualną i 6 poduszek powietrznych.

W najlepiej wyposażonej w gamie serii „Max” dostępne są dodatkowo 17-calowe diamentowane obręcze ze stopów lekkich, dwukolorowe nadwozie z kontrastującym dachem, ozdobne relingi dachowe, przednie i tylne osłony podwozia, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,25 cala z funkcją wyświetlania ekranu smartfona, fotele Citroen Advanced Comfort, automatyczne wycieraczki, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka boczne, kierownica obszyta skórą, drugi rząd siedzeń składany w proporcji 60/40 oraz regulacja fotela kierowcy, tylne światła full LED, przyciemniane szyby z tyłu, fotele z materiału TEP, automatyczna klimatyzacja, nawigacja 3D, bezprzewodowe ładowanie, kamera cofania, elektrochromatyczne lusterko wsteczne i elektrycznie sterowane tylne szyby.

Źródło: Citroen

Nowy e-C3 będzie oferowany w 5 wyrazistych kolorach lakieru wysokiej jakości — Polar White, Montecarlo Blue, Elixir Red, Mercury Grey i Perla Nera Black. Charakterystyczny dla Citroena dwukolorowe nadwozie z kontrastującym dachem będzie oferowane klientom w standardzie w kolorze czarnym lub białym w wersji Max, z linią podziału przebiegającą idealnie wzdłuż wyraźnej krawędzi przetłoczonej na słupku C.

W ramach ciekawostki warto zaznaczyć, że Citroen planuje w 2025 roku wprowadzić model z e-C3 z zasięgiem do 200 km, którego cena ma wynosić 19 900 euro, czyli teoretycznie mniej, niż 100 tysięcy złotych, a nawet i może niecałe 90 tysięcy złotych. Zobaczymy jednak, co czas pokaże. Tak czy siak, Citroen e-C3 w porównaniu z Dacią Spring, która jest dostępna w podobnej cenie, zdecydowanie wygrywa.

Wyjazd redaktora Antyweb do Meudon odbył się na koszt i zaproszenie firmy Citroen. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.