Udowodnili że krakowska obwodnica nie zda egzaminu. Jak? W grze wideo!

Cities: Skylines to jedna z tych gier, która potrafi być niczym narkotyk. Uruchamiasz raz i przepadasz na długie godziny tworząc coraz bardziej kompleksowe organizmy miejskie. Okazuje się jednak że poza rozrywką, tytuł ten może posłużyć jako... działająca na wyobraźnię makieta. W ten sposób wykorzystał ją kreatywnie miłośnicy drogownictwa, którzy uświadomili przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że projekt węzła Kraków-Mistrzejowice łączącego drogi S7 z S52 jest kompletnie bez sensu.

Symulacja z Cities: Skylines podziałała na wyobraźnię. Trasa ma zostać przeprojektowana

Twórcy skorzystali z potencjału gry i opcji tworzenia dowolnych konstrukcji. W połączeniu z opcjami wyboru natężenia ruchu, udało się Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pokazać jak na dłoni które z miejsc będą problematyczne - i że mimo dobrych chęci, korki będą tam nieuniknione. Symulacja wyraźnie pokazuje które z miejsc będą najbardziej problematyczne przy dużym natężeniu ruchu (co ważne: od czasów pierwszych planów natężenie na tamtejszych drogach znacznie się zmieniło, co uwzględnili autorzy symulacji), a także jak sprawy mają się z koniecznością zmian kilku pasów ruchu by obrać dalej odpowiedni kierunek. Jeżeli śledzicie wiadomości o polskich drogach to prawdopodobnie wiecie, że problem ten nie jest ani trochę wyolbrzymiony — a stłuczki (i większe wypadki) są na obwodnicach chlebem powszednim.

Ostatecznie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzięła sobie te argumenty do serca i zleciła przeprojektowanie trasy. Pod wspomnianym materiałem wideo pojawił się oficjalny komentarz GDDKiA:

Drogę ekspresową S7 zaprojektowano jako trasę o trzech pasach ruchu w każdym kierunku, przy założeniu, że obciążenie ruchem wynosić będzie 1400 pojazdów/pas/godzinę. Jest to zgodne z wytycznymi do projektowania dróg i zapewnia swobodny przejazd. Zjazd z S7 na S52 zaplanowano dwupasową trąbką, natomiast jednopasowy odcinek zjazdowy z S7 na S52 nie koliduje z potokiem ruchu włączającym się od strony miasta. Są to samodzielne tory ruchu. Po otrzymaniu wyników pomiarów ruchu wykonanych w ramach GPR 2020/2021 (Generalny Pomiar Ruchu, wykonywany co 5 lat) czyli od listopada 2021 r. sytuacja ruchowa na zaprojektowanym węźle Mistrzejowice I oraz II jest analizowana przez GDDKiA. Analizę przepustowości zleciliśmy także Politechnice Krakowskiej i czekamy na jej zakończenie. Po otrzymaniu gotowej analizy podejmiemy decyzję co do konieczności wprowadzenia zmian w projekcie.

Dobrze, że dali się przekonać. A z perspektywy miłośników gier i technologii — fajna forma. Trochę geekowska, owszem, ale niewątpliwie działająca na wyobraźnię i pozwalająca wykonać makietę w sposób stosunkowo prosty i bezproblemowy. A przede wszystkim atrakcyjny wizualnie, no i dzięki głębszej analizie - dostępnego i zrozumiałego każdemu. Nie tylko znawcom polskich dróg i mieszkańcom Krakowa.

Źródło