Na Antywebie rzadko poruszam tematy związane z grami wideo, głównie dlatego, że zwyczajnie nie jestem na bieżąco z najnowszymi premierami, nie śledzę branży i zwyczajnie nie jestem tematem zbyt zainteresowany. Nie znaczy to, że nie gram. Jeżeli jednak uda mi się wyłuskać nieco wolnego czasu, zdecydowanie wolę poświęcić go produkcjom, które znam i lubię. Mam w swojej biblioteczce kilka gier do których po prostu często wracam i które sprawiają mi frajdę, pomimo iż nie są to w żadnej mierze najnowsze produkcje. Do takich gier należy chociażby Minecraft, Cities Skylines, czy staruteńki FlatOut 2. I na tym ostatnim chciałbym się skupić, ponieważ jest to chyba jedyna gra wyścigowa, którą naprawdę lubię i która jest zdecydowanie wyjątkowa na tle wszystkich Forzy, NFS'ów czy Gran Turismo.

Słówko wyjaśnienia - o co chodzi we FlatOut 2?

Wiem, że nie każdy musi wszystko wiedzieć, więc najpierw krótki opis o co chodzi z serią Flatout. Są to gry wyścigowe, w których, jak w każdym wyścigu, liczy się dojechanie do mety jako pierwszy. Jednak to, w jakim stanie się tam dojedzie, jest już zupełnie inną kwestią. We wczesnych latach 2000 model zniszczeń w grach wyścigowych praktycznie nie istniał, dlatego Bugbear Entertainment postanowiło to zmienić i obudowało dookoła tej mechaniki całą grę. We FlatOut 1 i 2 możemy zniszczyć wszystko i co więcej - jest to jak najbardziej wskazane. W standardowych wyścigach uderzanie w przeciwników jest częścią taktyki, samochody dojeżdżają na metę bez drzwi, większości karoserii i kół, a dodatkowo - w przerwach od wyścigów uczestniczymy w derbach, gdzie liczy się to, kto zada najwięcej obrażeń swoim przeciwnikom.

Gra została świetnie przyjęta i do dziś w wielu kręgach funkcjonuje jako absolutny klasyk. Jednak czas nie był łaskawy dla serii, ponieważ przy trzeciej odsłonie Bugbear zostało odsunięte od marki na rzecz Team6 Game Studios B.V. Efekt? Kompletna klapa, recenzje w których 1/10 było łagodną oceną i w rezultacie - kompletne pogrzebanie marki razem z całym jej potencjałem. Bugbear się jednak nie poddało (co pokazuje, jak bardzo przywiązani byli do swojego dzieła) i już w 2012 chcieli wypuścić duchowego następcę serii. Po nieudanej kampanii na kickstarterze i wielu perturbacjach w 2018 r. na rynku ukazała się nowa produkcja - Wreckfest.

Wreckfest który, choć ciepło przyjęty, nie może czyścić butów FlatOutowi 1 i 2

Żeby nie było - w Wreckfest gra mi się przyjemnie i dobrze się przy tej grze bawię. Jednak grając w nią ciężko mi uwierzyć, że stworzyło tę grę to samo studio, co moją ulubioną wyścigową produkcję. Mam wrażenie, że twórcy próbowali tu usilnie odtworzyć klimat tamtej produkcji, ale nie mieli pojęcia, jak to zrobić, więc wrzucili tu to, co wydawało im się najlepszymi elementami poprzednich gier i w taki sposób wypuścili na rynek. Niestety, pomylili się i to dosyć mocno. Grając w obie produkcje wypunktowałem sobie kilka najważniejszych aspektów/różnic, które moim zdaniem wpływają na to, że jedna gra to klasyk, a druga wcześniej czy później zniknie w mroku dziejów.

Gra o rozwałce, w której nie opłaca się rozwalać przeciwników

Nie raz nie dwa wyścig we Flatoucie kończyłem "ledwo", ponieważ walka z oponentami była bardzo zacięta. W Wreckfest natomiast najczęściej dojeżdżałem bez jednej ryski. Cóż, wszystko rozbija się (haha) o mechanikę nagradzania gracza za podejmowanie pewnych czynności. W Wreckfest za rozbijanie się dostajemy punkty, które finalnie niczemu nie służą, ponieważ za wygranie wyścigu otrzymujemy ich tyle, że kilkaset dodatkowych za stłuczki z przeciwnikami jest ilością wręcz marginalną. Jednocześnie - rozbijając się narażamy się na wypadnięcie z toru i utratę lokaty w wyścigu. To się po prostu nie opłaca. Tymczasem we FlatOucie za stłuczki otrzymywaliśmy dopalacz, który taktycznie użyty pozwalał nam nie tyle nadrobić straty, co wręcz - dawał nam dużą przewagę. Dlatego tam uderzanie w oponentów i koszenie otoczenia równo z trawą było elementem taktyki i rzeczą po prostu bardzo pożądaną. Ponieważ w Wreckfest nie opłaca się tego robić, gra traci na wejściu bardzo duży aspekt swojej tożsamości. Owszem - model zniszczeń dalej jest, ale kraksy i karambole są przeszkadzajkami, utrudniaczami, czymś, czego staramy się unikać i nie mamy z tego żadnej frajdy.

Ba, rozwałka wydaje się tu niepożądana

Wspomniałem o trybie derby. Nie ma tu wielkiej filozofii - kilka samochodów na zamkniętej arenie taranuje się dopóki nie zostanie tylko jeden. Tak było we Flatoucie 2 i tak jest w Wreckfest. Tyle, że we FlatOucie nasz wynik zależał też od tego, ile obrażeń zadaliśmy. W Wreckfeście po prostu musimy przeżyć do końca. Efekt? Każde derby w moim wykonaniu to jeżdżenie w kółko po arenie i unikanie kontaktu z przeciwnikami do momentu, w którym zostanie tylko jeden. Co więcej, pomimo, że obie gry polegają na rozwałce i pozwalają na niszczenie samochodu, we FlatOucie ostateczne zniszczenie wiąże się z olbrzymią elksplozją i kierowcą wypadającym przez przednią szybę, podczas gdy koniec gry dla jakiegoś kierowcy sugeruje... jedynie napis na ekranie. Cudowna zabawa. :)

Flatout 2 był miał charakterystyczne postacie. Wreckfest nie ma nic

Jack Benton, Sofia Martinez czy Frank Malcov - pomimo upływu lat gracze Flatout 2 są w stanie przyporządkować imię i nazwisko kierowcy do jego samochodu i stylu jazdy. Pomimo iż Flatout 2 miał jedynie 7 (!) rywali, to i tak w wyścigu zawsze obok nas był jakiś przeciwnik i tory nie były puste. Postawienie na charakterystyczne i wyraziste postacie (i samochody, o czym za chwilę) pozwalało nam tworzyć w głowie własne historie i rywalizacje. Poszczególni kierowcy byli skuteczni w poszczególnych typach wyścigów - wiedzieliśmy na kogo uważać, mogliśmy poznać ich mocne i słabe strony, styl jazdy i tworzyć taktykę, aby ich pokonać.

Wreckfest rozwiązuje tę kwestię inaczej. Tutaj w wyścigu uczestniczy ponad 20 aut, za za ich sterami siedzi AI z nickiem innych graczy ze Steam. Efekt? Nijaki. Samochody są losowo generowane, a nicki zmieniają się co wyścig. Nie ma się więc poczucia, że ścigamy się z przeciwnikami, tylko z losowo nazwanymi botami (co potęguje fakt, że każdy kierowca, w tym my, ma taki sam czarny strój i biały kask). Jakąkolwiek taktykę, nie mówiąc już o immersji, można w tym wypadku wyrzucić za okno. Co bowiem za różnica, czy ścigam się z Player 1 czy Sledgehammmer007, skoro za wyścig i tak go tu nie będzie? Tym bardziej, że nie są oni w swoich samochodach, a pojazdy również generuje AI. Problemem jest tu nawet ustawienie graczy na linii startu. We FO byliśmy ustawieni odwrotnie do zajmowanych pozycji w tabeli generalnej, przez co startowaliśmy równo z najgroźniejszymi oponentami. Tu zawsze jesteśmy w środku stawki, a oponenci są ustawiani losowo, więc nie jak wygląda klasyfikacja (polecam zapamiętać za każdym razem ponad 20 nicków) nie mamy pojęcia, gdzie są nasi najgroźniejsi przeciwnicy.

A właśnie samochody. I przy okazji - mapy

Każdy kierowca we FlatOut 2 miał swój "typ samochodu" który wędrował z nim przez wszystkie etapy gry, od klasy derby do wyścigowej. Nie patrząc na minimapę można było po dźwięku silnika rozpoznać, kto siedzi ci na ogonie i co należy zrobić by się go pozbyć. We Wreckfest samochodów jest nie tylko mniej (ubogość widać nawet na trailerach), ale też są one losowo dobierane i malowane. Przez to ma się wrażenie, że ścigamy się wciąż z grupą bezbarwnych, bezpłciowych AI w takich samych samochodach z osiągami kompletnie niedopasowanymi do pojazdu. Bardzo podobnie jest z mapami - jest ich tu dużo mniej i są dużo mniej różnorodne, a twórcy starali się maskować ten fakt i zdarza się, że w ramach jednego eventu jedziemy drugi raz na tej samej mapie, tylko w drugą stronę.

Nie wiem też na ile to ma wspólnego z faktem, że we FlatOut spędziłem wiele godzin, ale mam wrażenie, że tamtejsze mapy były... lepiej zaprojektowane. Wreckfest ma bowiem bardziej realistyczny model jazdy - pojazdy mają większą bezwładność i mocniej reagują na zmieniający się teren. To jednak sprawia, że trzeba nimi jeździć ostrożniej, przez co na nieutwardzonych nawierzchniach częściej korzystam z hamulca niż z gazu. I owszem, tak wyglądałoby to w prawdziwym życiu, ale to jest gra wideo i możliwość brania zakrętów na dużej szybkości w FO2, ścinając bagażnikiem przydomową szopę jest po prostu bardziej satysfakcjonująca. W starszej grze wyzwania dostarczali przeciwnicy, tu często mam wrażenie, że walczę z samochodem i terenem, a to, że obok mnie na torze jest jeszcze dwadzieścia aut to dodatkowa upierdliwość.

Wreckfest chce być FlatOutem za mocno

Co zabawne, większość z opisanych problemów wcale nie jest kwestią np. ograniczonego budżetu. Nie wierzę, że studio stać było na stworzenie serii niezbyt emocjonujących minigierek, ale nie na system nito czy też - ustawienie graczy w kolejności na linii startu. Wygląda to tak, jakby większość problemów Wreckfestu wynikała z faktu, że twórcy nie za bardzo mieli pojęcie, co takiego fajnego było w pierwszych grach z serii i próbując zrobić coś nowego kompletnie pogrzebali frajdę, jaką dawały wyścigi w których niszczenie pojazdów przeciwników jest kluczową zagrywką taktyczną. Owszem, jest to gra z lepszą grafiką, bardziej szczegółowym otoczeniem i bardziej realistycznym modelem jazdy, ale jedyne nawiązania do serii FlatOut, które się tu naprawdę udały to fakt, że możemy kupić niektóre samochody używane m.in. przez Jacka Bentona i Jasona Walkera i pomalować je w podobny sposób.

Mam więc wrażenie, że próba bycia FlatOutem na siłę trochę tej grze zaszkodziła. Jest to bowiem wciąż fajna produkcja. Ale to po prostu... już nie to samo.