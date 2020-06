Kiedy jednak pomyślimy nad tym chwilę dłużej, możemy dojść do wniosku, że Google chyba nieco pogubiło się w priorytetach. Sami bowiem odpowiedzcie sobie na pytanie gdzie częściej używacie pakietów biurowych. Na komputerze stacjonarnym czy też na smartfonie? I nie mówię tu o zapisywaniu notatek, tylko poważnej pracy – tworzeniu skomplikowanych arkuszy, ważnych dokumentów czy prezentacji. Ja będąc w pracy na pewno nie podjąłbym się edycji pliku z poziomu telefonu, w obawie o to, że ograniczenia przestrzeni roboczej i konstrukcja aplikacji mobilnej nie pozwolą zrobić mi tego wystarczająco dobrze. Owszem, apki są świetne, jeżeli musisz coś podejrzeć będąc w biegu (np. jadąc ze spotkania na spotkanie), ale do jakiejkolwiek pracy wymagającej skupienia nadaje się moim zdaniem tylko wersja przeglądarkowa.

Google idzie na skróty

Dlatego właśnie moim zdaniem to ona jako pierwsza powinna otrzymać tryb ciemny i to na niej Google powinno się skupić jeżeli chodzi o dodawanie nowych funkcji do swoich aplikacji biurowych. I tak, wiem, że można zainstalować w Chrome rozszerzenie, zmieniające tła w Dokumentach Google na ciemne. Ba, jest to nawet sposób rekomendowany przez support firmy. Niezbyt mi się to podoba, ponieważ zalatuje nieco lenistwem ze strony programistów i nie pozwala cieszyć się trybem ciemnym użytkownikom innych, bardziej niszowych przeglądarek (ja na przykład nie używam Chrome). Jednak jak widać, Google uważa sprawę za zamkniętą i innej formy „dark mode” w desktopowych wersjach ich aplikacji nie przewiduje. Jak dla mnie – słabo.

Zgadzacie się ze mną, czy może też wolicie korzystać z Dokumentów Google tylko na telefonie?