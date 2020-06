Ciemna strona grania na smartfonach o której się nie mówi – a powinno

Staram się to zrozumieć, ale nie do końca potrafię. OK — w przypadku gier free-to-play czy tych nastawionych na bycie usługami, ich sprawa. Ale w przypadku tych po które sięgam najczęściej: czyli pełnoprawnych produkcji bez mikrotransakcji, nie. Bo nie po to wydaję kilkadziesiąt złotych na grę, by czuć oddech aktualizacji na szyi i gnać jak najszybciej do jej końca, bo to wie: może jesienią gdy pojawi się nowy iOS przestanie działać? A może jeszcze wcześniej — a znając przywiązanie do produktów ze strony mobilnych twórców, nie mam nadziei na szybką aktualizację. Przykład pierwszy z brzegu: aktualizacja The World Ends With You Solo Remix która kilka dni temu zawitała do App Store’a. Pierwsza od 2015 roku — kiedy to debiutował iPhone 6S, a szóstka była u szczytu popularności. Pięć lat trwało dojście do momentu, w którym wydawca (moje ukochane Square-Enix) zdecydowało się zadbać o wsparcie dla ekranów iPhone X (i nowszych). A to nie jest jakoś wybitnie tania sprawa — owszem, grę można kupić taniej niż wersję na Nintendo Switch, ale to wciąż koszt 84,99 zł.

To przykład jeden z wielu — po zakupie iPada Pro 2020 wszedłem w bibliotekę moich aplikacji, zjechałem na dół listy i próbowałem pobrać co ciekawsze tytuły, do których może znajdę chwilę by wrócić. I tak oto odkryłem całe multum gier do których już nie wrócę — bo nie działają. W tym chociażby 999: The Novel, które miałem nadzieję nareszcie dokończyć. No cóż, najwyraźniej nie tym razem.