Naukowcy są blisko rozwiązania 2 tajemnic wszechświata. Wszystko dzięki "ciemnej energii

Jedną z największych zagadek Wszechświata jest ciemna materia. Nowe badania sugerują, że być może uda nam się więcej dowiedzieć o materii, która stanowi aż 85% materii we Wszechświecie. Nowa teoria, która wkracza do gry, opowiada o ciemnej materii składającej się z cząstek, które komunikują się ze sobą w jeszcze nieznany nam sposób.

Obecne teorie mówią nam, że ciemna materia to masywne i wolno poruszające się cząstki, które nie oddziałują ze sobą ani z materią barionową (czyli tą, z której zrobione są znane nam obiekty, jak gwiazdy i planety). Jednak nie potrafimy rozwiązać pewnych problemów tego typu twierdzeń dotyczących ciemnej materii.

Pierwszy problem to gęstość halo ciemnej materii w masywnych galaktykach eliptycznych. Obserwacje wykazują, że jest ona znacznie wyższa niż przewidują tradycyjne modele dotyczące ciemnej materii. To akurat jest sprzeczne z obowiązującą teorią ciemnej materii, która zakłada niższe wartości. Drugi dotyczy galaktyk szczególnie rozproszonych, których halo ciemnej materii wydaje się mieć naprawdę niską gęstość.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside postanowili podejść do tego inaczej. Skonstruowali symulacje oparte na rzeczywistych obserwacjach astronomicznych i uwzględnili w nich to, że ciemna materia w jakiś sposób wchodzi jednak ze sobą w "interakcję". To właśnie te "interakcje" przez tajemniczą "ciemną siłę" mogą być elementem kluczowym spajającym to wszystko w całość.

Teoria oddziałującej sama ze sobą ciemnej materii sugeruje, że cząstki ciemnej materii wzajemnie oddziałują podobnie jak cząstki barionowe, które komunikują się za pomocą elektromagnetyzmu i przemian jądrowych. To nie tylko przełom w zakresie ewentualnego badania ciemnej materii, ale także podkreśla to rolę sztucznej inteligencji w badaniach kosmicznych. Symulacje - oparte na obserwacjach astronomicznych i wspierane przez sztuczną inteligencję - stanowią - jak widać - istotne narzędzie do zgłębiania kosmicznych zagadek.

Naukowcy twierdzą, że ostatnie sukcesy mogą zachęcić innych naukowców do dalszych badań, zwłaszcza w kontekście przyszłych obserwacji z nowoczesnych teleskopów - między innymi z teleskopu Jamesa Webba, czy Obserwatorium im. Very Rubin. Ciemna materia pozostaje jednym z największych tajemnic Wszechświata, ale nowe teorie i zaawansowane technologie pozwalają nam coraz lepiej zrozumieć jej niezwykłą naturę.

Naukowcy wskazują, że jak na razie badania nie dostarczają jasnych odpowiedzi - a to implikuje, iż ciemna materia może być jeszcze bardziej tajemnica, niż nam się to obecnie wydaje. Świat nauki staje w obliczu kolejnej wielkiej rewolucji, która może całkowicie zmienić naszą wizję Wszechświata. Rozwikłanie zagadki ciemnej materii może być punktem zwrotnym w kontekście również innych teorii, które jedynie czekają na wyśniony przez wielu naukowców przełom.