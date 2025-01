W 1998 roku naukowcy dokonali odkrycia, które wstrząsnęło fundamentami astrofizyki – Wszechświat nie tylko się rozszerza, ale robi to coraz szybciej. Wyjaśnienie tego fenomenu przypisano ciemnej energii, która miała odpowiadać za ów niezwykły efekt. Nowe badania sugerują, że to, co widzimy, może być jedynie złudzeniem. Czyżby ciemna energia nie była potrzebna, by wyjaśnić ekspansję Wszechświata?

