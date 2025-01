G3 ATLAS została po raz pierwszy dostrzeżona 5 kwietnia 2024 roku dzięki teleskopowi reflektorowemu w Chile, w ramach programu ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). Już w momencie odkrycia, gdy znajdowała się 655 milionów kilometrów od Ziemi, jej trajektoria wzbudziła zainteresowanie astronomów. Pierwotne obliczenia wskazywały, że kometa pochodzi z odległego Obłoku Oorta – rezerwuaru lodowych ciał niebieskich otaczających Układ Słoneczny. Po dalszych analizach okazało się, że G3 ATLAS nie jest u nas po raz pierwszy – odbyła już przynajmniej jedną podróż w okolice Słońca, co daje nadzieję na przetrwanie nadchodzącego zbliżenia do naszej gwiazdy.

Kiedy i gdzie szukać komety G3 ATLAS?

Dla obserwatorów z półkuli północnej (czyli między innymi dla obserwatorów w Polsce) kluczowe będą dni od 12 do 14 stycznia 2025 roku. W tych dniach kometa będzie widoczna nisko nad horyzontem – rano na południowo-wschodnim niebie, a wieczorem na południowo-zachodnim. Warto uzbroić się w lornetkę i znaleźć miejsce z niezakłóconym widokiem na horyzont, np. nad brzegiem morza lub na wzgórzu. Kometa może osiągnąć jasność porównywalną z Wenus, co czyni ją jednym z najjaśniejszych obiektów widocznych na nocnym niebie. Nie bez znaczenia jest zanieczyszczenie światłem — powinno być jak najmniejsze.

W ostatnich tygodniach G3 ATLAS zaskoczyła astronomów nagłym wzrostem jasności, co wywołało spekulacje na temat jej stanu. Czy kometa przetrwa zbliżenie do Słońca, czy też ulegnie rozpadowi – to pytanie pozostaje otwarte. Eksperci szacują jej szanse na przetrwanie na 50:50, jednak kometa wciąż jaśnieje, co napawa optymizmem.

Ciekawym zjawiskiem związanym z G3 ATLAS jest tzw. rozpraszanie do przodu, czyli efekt, w którym pył w jej komecie i ogonie rozprasza światło słoneczne, dodatkowo zwiększając widoczność. Maksymalny kąt fazowy komety, wynoszący 115 stopni, przypada na 13 stycznia. To właśnie wtedy G3 ATLAS ma szansę osiągnąć swoją maksymalną jasność, potencjalnie nawet -4 magnitudo.

Jak bezpiecznie obserwować kometę?

G3 ATLAS może być widoczna w ciągu dnia, należy pamiętać, że obserwacja tak blisko Słońca niesie za sobą ryzyko uszkodzenia wzroku. Najbezpieczniejszym sposobem jest śledzenie jej za pomocą zdjęć i transmisji z Obserwatorium Słonecznego i Heliosferycznego (SOHO), które udostępni obrazy komety od 11 do 15 stycznia. W nocy tego problemu rzecz jasna nie ma i śmiało można obserwować kometę bez większych przeszkód z pomocą lornetki.

Obserwacja komet dostarcza nie tylko estetycznych doznań, ale także cennych danych naukowych. Teraz wszyscy naukowcy zadają sobie pytanie, czy kometa przetrwa zbliżenie do Słońca. Oby tak się stało!