Kontynuuję wątek zastosowań ChatGPT w codziennej pracy. Nie jest zapewne dla Was tajemnicą to, że pracuję na co dzień z tekstem (no, kto by pomyslał?). ChatGPT, jako generatywna AI, bazująca na języku naturalnym i będący modelem językowym jest naprawdę przydatny w mojej pracy. Przedstawię Wam 5 scenariuszów, w których sięgam po twór od OpenAI.

Możliwości ChatGPT są naprawdę spore. Model językowy w obecnej wersji co prawda nie nadaje się do odniesień do bieżących wydarzeń (bo bazuje na informacjach do końca 2021 roku), aczkolwiek niesamowicie dobrze radzi sobie z analizą informacji oraz wyciąganiem najistotniejszych rzeczy z ogromnych porcji danych. Ponadto, model językowy pozwala na rozszerzoną pracę z tekstem i otrzymywanie wyników pracy właśnie w postaci materiału "do czytania". Poza byciem blogerem technologicznym, działam również w szeroko pojętym marketingu i doradzam klientom w zakresie komunikacji, rozwijania swojej marki oraz tworzenia strategii w tym temacie. Używanie AI nie jest w cale oznaką słabości: to po prostu szacunek do swojego czasu. A ponadto, celność tworzonych przez nią materiałów jest naprawdę spora. Trzeba jednak wiedzieć, w jaki sposób ją pytać i jakie informacje powinna otrzymać jako "wsad". A zatem, do czego mnie przydaje się ChatGPT?

Sprawdź pierwszy tekst o zastosowaniach ChatGPT. Warto przeczytać!

Tłumaczenie materiałów

Jednym z najważniejszych zastosowań ChatGPT jest tłumaczenie tekstów. Niezależnie od języka, w którym jest napisany tekst, ChatGPT może pomóc w jego tłumaczeniu na inny język. Wystarczy wprowadzić tekst do narzędzia, wybrać język, na który chcemy przetłumaczyć tekst, i ChatGPT dokona tłumaczenia. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i uniknąć błędów, które mogą wynikać z nieprecyzyjnego tłumaczenia przez człowieka. Najczęściej wygląda to tak, że wprowadzam adres kierujący do tekstu, który chcę przetłumaczyć, a ChatGPT robi to "w locie". Z językiem angielskim nie mam problemów, aczkolwiek gdy materiał jest dostępny np. tylko w języku rosyjskim, czy niemieckim - posiłkuję się właśnie AI od OpenAI.

Generowanie podsumowań

Często zdarza się, że człowiek musi przeczytać wiele tekstu, aby zebrać potrzebne informacje. Aczkolwiek zawsze brakuje na to czasu: gdy raport z badania jest bardzo długi, w podobny sposób jak wyżej, można go wprowadzić do analizy przez ChatGPT. W taki sposób ożna wygenerować krótkie podsumowanie tekstu, które zawiera najważniejsze informacje. To znacznie ułatwia pracę, ponieważ można szybciej znaleźć potrzebne informacje i przyspieszyć proces ich przetwarzania. ChatGPT świetnie się tutaj "odnajduje" i widzę w tym naprawdę duży potencjał. Model językowy jest w tym bardzo skuteczny, ale warto czasami zweryfikować kluczowe dane.

Poprawianie tłumaczeń

Niestety, nie zawsze tłumaczenie generowane przez różnej maści "translatory" jest idealne. Czasami może zawierać błędy, które mogą wprowadzić w błąd. Jednakże, ChatGPT może pomóc w poprawieniu tłumaczenia, sugerując bardziej precyzyjne wyrażenia lub proponując alternatywne słowa. W ten sposób można poprawić jakość tłumaczenia i uniknąć pomyłek. Ponadto, gdy otrzymujemy proponowane tłumaczenie od kogoś, możemy je w prosty sposób poprawić. Nie ma w tym żadnego problemu.

Wyszukiwanie informacji

ChatGPT może również pomóc w wyszukiwaniu informacji w różnych językach. Wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, a ChatGPT wygeneruje listę artykułów lub stron internetowych związanych z tymi słowami kluczowymi. Dzięki temu można szybko znaleźć potrzebne informacje w różnych językach i przyspieszyć proces zbierania danych. Jest tutaj pewne ograniczenie: ChatGPT bazuje na informacjach do 2021 roku - ale jeżeli szukamy danych historycznych, to z pewnością nam się przyda. Np., jeżeli chcemy uzyskać podsumowanie wyników sondażowych partii politycznych w latach 1989-2010 w Polsce, nie będzie w tym żadnego problemu. Dostaniemy odpowiednią "pigułkę", której można potem uzyć w swoim materiale.

Poprawianie gramatyki i stylistyki

Ostatnim, ale nie mniej ważnym zastosowaniem ChatGPT, jest poprawianie gramatyki i stylistyki tekstu. Często zdarza się, że w pośpiechu popełniamy błędy ortograficzne czy gramatyczne, które mogą wpłynąć negatywnie na odbiór tekstów. Dlatego właśnie ChatGPT jest tak pomocny, ponieważ jest w stanie wskazać nam błędy i zaproponować poprawki. Dzięki temu narzędziu, można mieć pewność, że tekst jest wolny od błędów i jest napisany w sposób poprawny i zrozumiały dla czytelnika. To bardzo ważne - nikt nie jest nieomylny i nawet po latach istnienia w biznesie mediowym, może czasami walnąć mocnego "babola". Sam się na tym łapię i rzecz jasna - z szacunku do Czytelników - chciałbym tego uniknąć. Nie jestem jednak idealny.

ChatGPT to narzędzie, które znacznie ułatwia pracę takiego człowieka jak ja. Dzięki niemu, możemy szybciej i łatwiej generować tytuły i podtytuły artykułów, tworzyć treści o wysokiej jakości, generować listy lub rankingi (dzięki ogromnych kompetencjach w zakresie analizy danych) oraz poprawiać gramatykę i stylistykę tekstu. Oczywiście, ChatGPT nie jest idealny i wymaga dalszej pracy i poprawek, ale z pewnością pomaga zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy. Polecam każdemu, kto działa w marketingu lub mediach, aby spróbował wykorzystać to narzędzie i przekonał się o jego skuteczności. Ale może spokojnie się przydać również innym osobom, które aktywnie pracują z tekstem lub zwyczajnie - chcą oszczędzić swój czas.