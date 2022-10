Im droga prowadząca do sukcesu bardziej wyboista, tym więcej uczy i tym mocniejszy biznes pozwala zbudować. Doskonale przekonała się o tym Cloudica. warszawska firma IT specjalizująca się w technologiach chmurowych, zabezpieczaniu danych, optymalizacji infrastruktury IT, cyberbezpieczeństwie, i nie tylko. Poniżej mocno osobisty materiał od Adama Koteckiego, który opowiada jak razem z dwoma wspólnikami stworzył firmę od zera, bez pomocy zewnętrznych inwestorów.

Autorem materiału jest Dawid Olszta. Tekst powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz Nam o Swoim Biznesie

Początki rodem z filmu

Jest rok 2017, po serii burzliwych wydarzeń w naszym poprzednim miejscu pracy, Krzysztof, Przemek i ja postanowiliśmy pójść na całość – założyć własną firmę. Decyzja nie była łatwa. Kiedy jeszcze byliśmy na etapie ustalania tego na czym będziemy skupiać nasz biznes, skontaktował się ze mną znajomy, dyrektor uznanej firmy, który szukał rzetelnego, sprawnego zespołu IT, na dosłownie wczoraj.

Mówiąc wprost, jego serwery zostały zaatakowane przez ransomware Petya. Cyberprzestępcy grozili Klientowi wykasowaniem całej zawartości serwerów. Hackerzy zażądali zapłaty około miliona dolarów, w przeciwnym razie wszystkie dane finansowe, klientów, pracowników miały zniknąć. Brzmi jak scena z filmu? Niestety to prawda. Musieliśmy działać szybko i stanowczo. Jeszcze tego samego dnia zabezpieczyliśmy najważniejsze dane, a dzięki naszemu doświadczeniu udało się ograniczyć skutki włamania do minimum. Finalnie, zaprzyjaźniona firma zachowała wszystkie kluczowe dane i mogła bez przeszkód działać dalej.

Jednocześnie, tak narodziła się Cloudica i pomysł w czym chcemy być najlepsi.

Metodą prób i błędów

Kolejny okres był typowy dla świeżego start-upu. W każdym kolejnym okresie nasze wyniki finansowe rosły o ponad połowę rocznie, jednak droga ku temu była kręta i okupiona wieloma przeszkodami. Część pokonaliśmy wzorowo, na wielu się potknęliśmy i właśnie z nich wyciągnęliśmy najwięcej wniosków, które pomogły nam dalej rosnąć.

Przykładem może być projekt, który dumnie okrzyknęliśmy nazwą Cloudica Health. Na czy miało to polegać? Wykorzystując relacje biznesowe z włoskim producentem urządzeń diagnostycznych dedykowanych dla służby zdrowia, mieliśmy dostarczać usługi IT idące

w parze ze sprzętem partnera. Na papierze i w Excelu wyglądało to na gwarantowany sukces, jednak zapomnieliśmy o jednym, kluczowym elemencie. Bycie świetnym i doświadczonym w IT, jednak bez eksperta w branży medycznej na pokładzie, całość okazała się biletem

w jedną stronę. Bariera między nami, chłopakami z IT, a zewnętrznym konsultantem medycznym po stronie partnera z Włoch okazała się nie do przeskoczenia i projekt upadł.

Wniosków z tej porażki było więcej. Postanowiliśmy się skupić się na tym branżach, w których doświadczenie już mamy, a kompetencje MedTech uzupełnić do poziomu, który biegle pozwoli rozumieć i działać z takimi biznesami. Co zresztą się udało i MedTech jest teraz jednym z ważnych dla nas sektorów. Te wczesne porażki nie tylko nauczyły nas dużo, ale także dały niezłego kopa by działać inaczej, lepiej i z jeszcze większą pasją.

Inwestowanie w siebie

To właśnie ta pasja pozwoliła nam tak urosnąć w kolejnych latach, zdobywać nowych klientów i partnerów, bez których nie bylibyśmy w tym miejscu co teraz. Jednak najważniejszy w całej tej układance był nasz zespół i to w niego zainwestowaliśmy najwięcej zysków.

Systematycznie powiększyliśmy team, oferując jego członkom nie tylko przyjazną, wręcz rodzinną atmosferę pracy, ale przede wszystkim nakłady na rozwój oraz ciekawe projekty do realizacji. Sprawy miały się świetnie. Utrzymywaliśmy planowane parametry wzrostu.

Potem nastał 2020 i wszystkie biznesy na rynku trafił ten sam grom, czyli Covid. Po chwilowym szoku, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że mimo niepokoju na rynku, my jako Zarząd musimy zachować spokój i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić naszych pracowników i biznes Klientów. Sprawna, szczera komunikacja połączona z natychmiastowym wdrożeniem procesów pracy uwzględniających nowe realia zabezpieczyły nie tylko finanse Cloudica, ale także biznesy klientów i zapewniły względny spokój wśród naszego teamu.

Powiedzenie, że odzew zespołu był pozytywny, byłoby sporym niedomówieniem. Nie dość, że w tym okresie dawali z siebie jeszcze więcej niż dotychczas, to sami wychodzili z inicjatywą rozwiązań, które pozwoliły wyjść Cloudica z pandemii jeszcze silniejszą, niż w nią weszła.

Ciągła r(ewolucja)

Tak doszliśmy do roku obecnego. Już niedługo będziemy świętować nasze pięciolecie i wyciągając wnioski z lat poprzednich wiemy, żeby być na szczycie, trzeba cały czas się zmieniać. Rodzimy rynek okazuję się już dla nas za mały, dlatego czas na... ekspansję na rynki zachodnie.

Jako założyciele, każdy z nas posiada bardzo mocny wzajemnie uzupełniający się background technologiczny. Zdając sobie jednak sprawę z wyzwań związanych z ekspansją i braku kompetencji, które są do tego potrzebne, postanowiliśmy w 2022 roku położyć nacisk na kolejną inwestycję w firmę. Niedawno przywitaliśmy na pokładzie prawdziwych wyjadaczy

z obszarów HR, Rekrutacji i Marketingu, razem z którymi doprowadzamy organizacje do poziomu, kiedy ta będzie gotowa efektywnie skalować się za granicą. Wszystko to bez zatracenia naszych korzeni, czyli trzech chłopaków stawiających na rzetelność, profesjonalizm i stały postęp, skupiający wokół siebie zespół ekspertów, bez których nie ma mowy

o sukcesie.

W przededniu zmian

Piszę ten artykuł na chwilę przed kolejnymi, wielkimi zmianami, które nas czekają. Wrzesień przywitamy całościowym rebrandingiem Cloudica, nie tylko zmieniając barwy i komunikację we wszystkich kanałach, ale jeszcze bardziej uwydatniając wartości, na które od zawsze stawialiśmy. Zaraz po tym, bo już w drugiej połowie jesieni, w “nowych szatach” wchodzimy na pierwszy z zachodnich rynków.

Ostatnie prawie pięć lat to olbrzymia masa wyzwań i lekcji, lecz zdajemy sobie sprawę, że jeszcze więcej przed nami. Jednak z obecnym teamem ekspertów na pokładzie, któremu zawsze możemy ufać, czujemy się gotowi na wszystko co nas dalej czeka. Cloudica, be sure of IT.