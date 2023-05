Google Chromecast: rewolucja, której potrzebowaliśmy

Chromecast to jedna z tych przystawek do telewizorów, która kompletnie zmieniła zasady gry. Zanim jeszcze świat usłyszał o (popularnych dziś), znacznie bardziej zaawansowanych opcjach — ten niepozorny dongiel do telewizora potrafił nadać mu drugie życie. Czy był najlepszy? Nie. Czy był najwygodniejszy? Także nie. Czy sprzedał się jak szalony i wskrzesił wiele ekranów, które wielu w czasach startującej rewolucji VOD były oddane na straty? Tak!

Dekadę później Google kończy wsparcie dla tego gadżetu.

Pierwszy Chromecast odchodzi na emeryturę. Google kończy wsparcie przystawki

To już oficjalne: pierwsza generacja Chromecasta odchodzi na emeryturę. Przystawka nie będzie już otrzymywać aktualizacji: ani nowinek w oprogramowaniu, ani zabezpieczeń. Tym samym Google nie będzie już udzielać technicznego wsparcia dla tych urządzeń. Czy to oznacza że z dnia na dzień gadżet stanie się bezużyteczny? Nie, ale wszyscy użytkownicy muszą przygotowywać się na to, że w najbliższych miesiącach coś nie będzie działać już równie efektywnie, jak miało to miejsce dotychczas.

Pierwsza generacja Chromecasta została wprowadzona na rynek w 2013 roku i miała kształt klucza z portem HDMI na jednym końcu i portem micro-USB do zasilania na drugim końcu. Było to urządzenie o przystępnej cenie (kosztujące około 100 złotych) oddające w ręce użytkowników 512 MB pamięci RAM i 2 GB pamięci wewnętrznej.

Godni następcy są dostępni

Wraz z popularnością Chromecasta przyszli jego następcy. W pierwszej kolejności rynek otrzymał drugą generację w kształcie dysku, Chromecasta Audio oraz Chromecasta Ultra. Trzecia generacja Chromecasta została wydana w 2018 roku. Po tym Google skoncentrowało się na urządzeniach do streamingu z systemem Google TV, i mało prawdopodobne jest, że w przyszłości pojawią się nowe skrajnie minimalistyczne urządzenia bazujące wyłącznie na technologii "zrzucania" treści ze smartfonów, tabletów i komputerów. Nie ma co ukrywać, że oferowane w nowych przystawkach bardziej kompleksowe rozwiązanie jest... po prostu wygodniejsze.