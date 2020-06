Chrome na Androidzie z jeszcze lepszym słownikiem

Przeglądarka Google Chrome na urządzenia z systemem Android uzyskała właśnie zupełnie nową opcję. Z funkcji można korzystać zarówno na smartfonach jak i tabletach. Dzięki niej po zaznaczeniu słowa w tekście wyświetli się nam jego znaczenie (z translatora) lub krótka definicja ze słownika języka obcego. To bardzo wygodna opcja przy czytaniu tekstu, co do którego znaczenia nie jesteśmy pewni. Nie musimy się niczego domyślać, nie musimy nawet zmieniać karty. Wszystko będzie prostsze i wygodniejsze.

Google Chrome na Androida z nową funkcją słownika

Zaznaczenie tekstu jednym kliknięciem sprawiało, że słowo można było wyszukać w Google. Po przytrzymaniu mogliśmy skopiować, udostępnić, zaznaczyć większą część, wyszukać w Google, przejść do słownika czy tłumacza. Teraz, jeżeli trafimy na słowo, które będzie dla nas obce, Google wyświetli jego definicję w dolnej części ekranu, bez przenoszenia nas do nowego okienka. Wciąż będzie dostępna opcja dokładnego wyszukania w drugiej karcie. Definicje są krótkie, ale i treściwe. Angielska wersja przeglądarki, jak łatwo zgadnąć, oferuje trochę bogatsze opcje niż polska. Uzupełnia informacje chociażby o wymowę, co nie pojawia się u nas. Z czasem może i polska wersja uzyska tę opcję.

Funkcjonalność przypomina trochę to, co oferują czytniki od Kindle po wybraniu danego słowa. Na ten moment nie wiadomo, czy opcja będzie jeszcze bardziej rozwijana i czy zastąpi poprzednie. Nie ma również pewności, na których wersjach Chrome’a funkcja będzie stabilna. Jeżeli chcemy skorzystać z opcji, w polu adresu musimy wpisać „chrome://flags/#contextual-search-definitions”. Podświetlony wynik wystarczy przełączyć na „enabled”, aby funkcja zaczęła działać.

Google nie osiada na laurach i wciąż rozwija swoją przeglądarkę, zarówno w wersji na komputery jak i smartfony. Użytkownicy chętnie korzystają z nowych funkcji, zawzięcie je testując, co pozwala twórcom na ocenę danej opcji oraz wyciągnięcie wniosków na wdrażanie nowości w przyszłości. Nowa funkcja dla urządzeń z Androidem sprawia wrażenie naprawdę przydanej. Będziecie z niej chętnie korzystać w przyszłości?

Źródło i zdjęcia: xdaDevelopers