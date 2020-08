Christian Bale – najciekawsze filmy, ciekawostki z życia aktora

Aktor, producent, laureat Oscara. Od razu wiemy, że mamy do czynienia z nietuzinkową osobą. Dzisiaj postaram się przybliżyć wam sylwetkę Christiana Bale’a. Aktora, który w mojej ocenie, potrafi nadać głębi niemal każdej postaci. Osobie, która słynie z niesamowitych metamorfoz w celu jak najlepszego oddania charakteru danej roli.

Christian Bale – duma Walii

Christian Charles Philip Bale urodził się 30 stycznie 1974 roku w Haverfordwest, małej miejscowości w południowo-zachodniej Walii. Najmłodszy z rodzeństwa, jedyny syn Jenny James i Davida Charlesa Bale’a. Jego matka była tancerką cyrkową, a ojciec biznesmanem i pilotem.

W dzieciństwie dużo podróżował. Mieszkał w Walii, Anglii, Portugalii i Stach Zjednoczonych. To oraz studiowanie gry aktorskiej Gary’ego Oldmana doprowadziły go do punktu, w którym obecnie jest. Christian w jednym z wywiadów podkreślił, że to właśnie Gary Oldman sprawił, że został aktorem.

Pierwszy raz na ekranach mogliśmy zobaczyć go już w 1982 roku w reklamie płynu do zmiękczania tkanin Lenor, a rok później w reklamie płatków śniadaniowych Pac-Mana. W 1984 zadebiutował na deskach teatru London’s West End w sztuce The Nerd u boku takiej gwiazdy jaką jest Rowan Atkinson.

Następnym krokiem w jego karierze był mały ekran. Christian Bale swoją pierwszą rolę dostał w 1986 roku w dramacie telewizyjnym Anastazja: Tajemnica Anny wyprodukowanym przez stację NBC.

W 1987 Bale miał swój debiut w pełnometrażowym dramacie fantasy pt. Mio, mój Mio. To dzięki tej roli został dostrzeżony przez krytyków i obsadzony w dramacie wojennym reżyserowanym przez Stevena Spielberga, Imperium Słońca. Od tego momentu jego kariera nabierała tempa, dostawał rolę w kolejnych filmach i sztukach, m.in.: Wyspa skarbów (1990), Małe kobietki (1994), Idol (1998) oraz kinowej adaptacji komedii szekspirowskiej Sen nocy letniej (1999).

Jednak kluczowy rok dla Christiana Bale’a to 2000. Stworzył on wtedy ikoniczną już postać Patricka Batemana w filmie American Psycho.

Z czego słynie Bale?

Jak już wspomniałem we wstępie, Christian Bale słynie z niesamowitych transformacji których dokonuje dla jak najlepszego przygotowania się do roli. Wyraźnie widać, że w jego przypadku ciało to narzędzie, które należy zmienić i dostosować, aby jak najlepiej współgrało z odgrywaną postacią. Wielu zastanawia się czy to co robi jest rozsądne i zdrowe, bo kiedy patrzymy na to jak wyglądał w filmie Mechanik trudno dostrzec tam rozsądek. Do roli z 2004 roku zgubił aż 28 kilogramów!

Wszystko po to, aby do roli obrońcy Gotham przybrać 31 kilogramów, z których większość stanowiła masa mięśniowa. W końcu super bohater nie może biegać z obwisłym brzuszkiem. Patrząc na kluczowe już role Christiana Bale’a czasami zastanawiam się jak jego ciało to wytrzymuje? Rzućcie okiem na poniższe zestawienie, które można znaleźć na Wykopie.