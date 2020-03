O tym czy mogą wejść do sklepu albo pojechać metrem decyduje algorytm. Ten system oparty na kodzie QR brzmi jak horror

System został wprowadzony sprawnie i obecnie działa już w dwustu chińskich miastach. Rzecz jasna: jest obowiązkowe jest jego posiadanie, bo tylko w ten sposób można sprawować w miarę sprawną kontrolę nad mieszkańcami. Nie jest też żadną tajemnicą, że oprogramowanie to korzysta z big data i… system sam decyduje o kolorze, który przydziela użytkownikowi. Komputer może wiedzieć lepiej czy dany użytkownik mógł mieć kontakt z osobą zakażoną, przez co prewencyjnie może zmienić mu kolor z zielonego na żółty.

Jak jednak zauważają eksperci, ani chińskie władze ani autorzy aplikacji nie zdradzają szczegółów tego, na jakiej konkretnie podstawie system klasyfikuje poszczególne osoby. Według dziennika New Jork Times informacje podane w ramach aplikacji służą nie tylko monitorowaniu zdrowia Chińczyków, ale także przekazywane są policji, która otrzymuje m.in. dane dotyczące lokalizacji użytkowników. A to – zdaniem specjalistów – może być kolejnym krokiem chińskiego rządu do wprowadzenia na dużą skalę zautomatyzowanego systemu inwigilacji społeczeństwa, przy okazji walki z epidemią koronawirusa

— czytamy we wpisie poświęconemu systemowi na stronie PAP.

Każda osoba w Szanghaju ma teraz własny kod QR (jest na WeChat/Alipay). Zielony oznacza że nie jesteś „ryzykowny/a”. Osoby, którym generuje się kod żółty lub czerwony (głównie ludzie z historią podróży w ostatnich 2 tygodniach) mają ograniczenia w poruszaniu się po mieście. pic.twitter.com/YfSFjNecKM — WeronikaTruszczyńska (@wtruszczynska) March 7, 2020

Wszystko to w imię ochrony, wiadomo

Od lat widzimy jak rządy całego świata w imię ochrony obywateli instalują kolejne systemy. Stąd tyle monitoringu gdzie tylko się da. Stąd coraz bardziej skomplikowane procedury lotniskowe. I trudno mi powiedzieć, że to coś złego: bo nie, absolutnie tak nie uważam. Ale przez te niewygody z nimi związane, chciałbym, by były przejrzyste i efektywne. Kto lata, ten wie, że często kontrole lotniskowe są farsą: pracownicy robią problemy o nieistotne rzeczy, a przepuszczają przedmioty stanowiące dużo większe zagrożenie.

Regularnie mówi się o tym, że to właśnie kryzysowe sytuacje — takie jak koronawirus — wykorzystywane są do zwiększania inwigilacji i nakładania nowych warstw pozwalających na kontrolowanie obywateli. I w czasach, kiedy systemy monitoringu połączone z rozbudowaną bazą rozpoznawania twarzy (i nie tylko — bo przecież w tłumie łatwiej kogoś zidentyfikować po ruchu ciała) są w stanie zadziałać nawet gdy użytkownicy noszą maseczki, zaczyna wyglądać to niepokojąco. Nagle nawet te najczarniejsze scenariusze rodem z opowieści sci-fi stają się wyjątkowo bliskie rzeczywistości. Mam nadzieję, że do historii rodem z Impersonalnych (ang. Person of Interest) jeszcze nie dotarliśmy.