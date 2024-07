Chińczycy zachęcają Polaków do korzystania z ich giełdy. Na zachętę dają lody

Inwestujesz w kryptowaluty i jesteś użytkownikiem giełdy Biance? Jeśli tak, to czeka na Ciebie nietypowa nagroda – nie spodziewaj się jednak darmowej dawki waluty cyfrowych, przypisanych do Twojego konta. Chińska platforma postanowiła nagrodzić swoich klientów lodami i lemoniadą.

Jak pokażesz konto to dostaniesz loda

Chiński Binance to jedna z największych i najpopularniejszych giełd kryptowalutowych na świecie, która może pochwalić się ponad 170 milionami użytkowników – w tym licznymi inwestorami znad Wisły. To właśnie klientom z Polski dedykowane jest wydarzenie, które odbędzie się w Warszawie w terminie 26-28 lipca.

Źródło: Depositphotos

Przedstawiciele Binance pojawią się najpierw w galerii Złote Tarasy, a następnie na słynnych warszawskich schodkach nad Wisłą. Po co? By podzielić się z użytkownikami giełdy darmowymi lodami. Zasady są proste – wystarczy pokazać ekipie Binance dowód posiadania aktywnego konta. To uprawniać będzie nie tylko do odbioru darmowych lodów, ale też do skorzystania z innych „atrakcji”, takich jak bezpłatna lemoniada i fotobudka z motywami Binance.

Zrobienie sobie w niej zdjęcia nie jest tylko zwykłą pamiątką – to przepustka do udziału w konkurencie. Pierwsze 100 osób w każdej z dwóch lokalizacji, które udostępni zdjęcie z budki w swoich mediach społecznościowych i doda do niego hashtag #BinanceIceCream otrzyma unikatowy gadżet.

Ta nietypowa akcja ma na celu uhonorowanie obecnych użytkowników, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by założyć konto teraz i skorzystać z atrakcji oferowanych w Warszawie przez Binance. Przedstawiciele chińskiej giełdy pojawią się w Złotych Tarasach przy wejściu na poziomie 0 w godz. 11-21 (26-27.07), oraz przy barze Schodki w godz. 13-21 (27-28.07).

