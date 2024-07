Niemcy wyprzedają Bitcoina

Według dostępnych danych na świecie wygenerowanych zostało ponad 19,7 miliona bitcoinów, które warte są przy obecnym kursie ponad 1 bilion USD (1 x 10^12). Mogłoby się zatem wydawać, że fortuna w postaci 50 tys. bitcoinów nie będzie mogła zachwiać kursem kryptowaluty. Okazuje się jednak, że rynek jest bardzo "płytki", z sen z powiek posiadaczom cyfrowego dobra spędza niemiecki rząd, który od kilku miesięcy wyprzedaje ogromne ilości bitcoinów na światowych giełdach. Jej kurs od szczytów w marcu tego roku spadł już o ponad 15%, a to z pewnością jeszcze nie koniec.

Kilka miesięcy temu, w styczniu 2024 roku, niemiecka policja zamknęła stronę zajmującą się dystrybucją pirackich filmów. W ramach tej akcji przejęto od przestępców aż 50 tys. bitcoinów, wartych wtedy około 2 mld USD. Kilka tygodni później kurs kryptowaluty mocno urósł, co w szczytowym momencie dawało wartość przejętej waluty na poziomie 3,5 mld USD. Między innymi dlatego władze zdecydowały, że przejęte środki zostaną sprzedane, co następuje od kilku tygodni i zgrało się z istotnym spadkiem wartości bitcoina. Według dostępnych informacji, Niemcy sprzedali dopiero około 18 tys. bitcoinów i zarobili na tym kilkaset milionów USD.

Źródło: Depositphotos

Niestety dla posiadaczy kryptowaluty, podaż ze strony niemieckich władz jeszcze się nie skończyła. Do upłynnienia pozostało ponad 32 tys. BTC, wartych na dzień dzisiejszy około 1,5 mld USD. Co więcej władze nie reagują na wezwania niektórych niemieckich polityków, którzy zachęcają aby pozostawić trochę BTC jako rezerwę walutową. Wygląda więc na to, że presja na spadek ceny najpopularniejszej kryptowaluty na świecie będzie jeszcze obecna przez wiele miesięcy. Sytuacji nie poprawia też fakt, że rozpoczęły się wypłaty dla poszkodowanych w upadku giełdy Mt.Gox z 2014 roku. W ramach ugody wiele osób otrzymuje część utraconych środków w kryptowalutach i może być chętna do ich upłynnienia.

Od początku czerwca, kiedy to jeden bitcoin wyceniany był jeszcze na ponad 70 tys. USD, kurs kryptowaluty spadał w szczytowym momencie nawet o 15 tys. USD. Obecnie oscyluje w okolicach 60 tys. USD, ale patrząc na obecna sytuację, trudno oczekiwać wzrostów w najbliższych tygodniach, czy nawet miesiącach.

źródło: CNBC

źródło grafiki: Depositphotos