Chicken McNugget w kształcie postaci z Among Us sprzedany za 100 tys. dolarów. To nie żart!

Każda rzecz ma taką cenę, jaką ktoś jest w stanie za nią zapłacić. To powiedzenie towarzyszy mi zawsze, kiedy widzę newsy o tym, za ile ludzie kupują niektóre rzeczy. Ot, nie tak dawno za oryginalną grę Super Mario Bros ktoś był w stanie wyłożyć na stół rekordowe 660 tys. dolarów. Jednak taki wydatek można potraktować jeszcze w kategorii inwestycji. W końcu wartość takich rzeczy może ewentualnie pójść w górę jeszcze bardziej, więc obecny właściciel może odsprzedać grę z zyskiem. Co jednak w sytuacji, w której wiadomo, że kupiony przedmiot nie tylko nie zyska na wartości, ale za chwile nie będzie nawet istniał? Cóż, wtedy dużo trudniej jest uzasadnić taki zakup. Jeżeli w ogóle można to zrobić.

Nuggets z kurczaka sprzedany za 100 tys. dolarów

Niedawno na platformie eBay zakończyła się aukcja, w której szczęśliwy (chyba) zwycięzca został właścicielem… McNuggetsa. Już samo to powinno trochę dziwić. Jednak fakt, że zapłacił za niego równowartość 100 tysięcy (!) dolarów wnosi sprawę na zupełnie inny poziom. Wyróżnikiem sławnego McNuggestsa ma być to, że pochodzi z zestawu BTS (tak, tego kpopwego zespołu, który dziś sygnuje swoją nazwą wszystko) i ktoś dopatrzył się w nim kształtu crewmate’a z gry Among Us.

Ciężko powiedzieć, do czego kupujący chce wykorzystać nowy nabytek. Gdybym był na jego miejscu, to ze względu na to, że crewmate jest dosyć długo po terminie ważności, raczej chyba nie zdecydowałbym się włączyć zakupu do prawdopodobnie najdroższego obiadu w moim życiu. Zbyt duże szanse, że okazałby się impostorem. Cokolwiek jednak zrobi z nim kupujący – pozostaje tylko życzyć tego, żeby był szczęśliwy ze swojej decyzji.

