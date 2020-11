Recenzja Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, pierwszej next-genowej gry na PlayStation 5

Niby ta sama gra, a jednak inna

Nie ma co ściemniać, że Marvel’s Spider-Man: Miles Morales został od podstaw przygotowany na PlayStation 5. To ten sam silnik i na dobrą sprawę ta sama gra, co Marvel’s Spider-Man i to czuć od pierwszych do ostatnich minut. W skrócie – jest jednak ładniejsza i lepiej działa. Czy to aby jednak nie za mało by być tytułem startowym na nową generację? Trochę tak, a trochę nie.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales to w prostej linii kontynuacja poprzedniego Spider-Mana, a jednocześnie spinoff. Peter Parker (z dziwnie zmienioną względem oryginału twarzą) wyrusza na urlop do Europy i oddaje Nowy Jork pod opiekę drugiego Spider-Mana, czyli młodego Milesa Moralesa. Ten jest jeszcze trochę nieogarnięty w swojej nowej roli i choć ma te same moce co zwykły Spider-Man, to jednak nie do końca potrafi jeszcze z nich korzystać. Nie wie też, że jest ulepszonym Człowiekiem-Pająkiem, ale o tym przekona się wraz z rozwojem wątku fabularnego.

Na początku wydaje się, że „Miles sam w Nowym Jorku” będzie musiał interweniować w błahych sprawach, takich jak ściąganie kotów z drzew – okazuje się jednak, że akurat kiedy Peter leci na urlop, sprawy wymykają się spod kontroli. Korporacja Roxxon testuje nową formę czystej energii o nazwie Nuform, przy okazji paramilitarna organizacja terrorystyczna Underground chce im pokrzyżować szyki. Jak możecie się więc domyślić, na ulicach Nowego Jorku zetkną się dwie bojówki, które narobią sporo zamieszania. A właśnie z tym zamieszaniem będzie sobie musiał poradzić nasz młody superbohater. Nie jest to może oskarowa opowieść, ale poprowadzono ją zgrabnie i przyjemnie się w niej uczestniczy.











W zasadzie na każdym kroku czuć, że to nie jest druga część Spider-Mana, a jedynie ulepszony dodatek. Ulepszony w wielu aspektów – po pierwsze graficznie. Tu jednak czeka na Was małe rozczarowanie, bo nie ma opcji 4K+raytracing 60 fps – ba, nie ma też 4K+60 fps trzeba wybrać. Albo bajery wizualne 4K i 30 fps-ach (zasadniczo stałych, ale zdarzają się spadki), albo upscaling do 4K i 60 fps-ów. Jestem bardzo ciekawy jak to będzie wyglądać w przyszłości przy okazji kolejnych gier.