Chcą kopać na Księżycu. Wyślą tam prawdziwe monstrum

Amerykański startup Interlune we współpracy z firmą Vermeer zaprezentował pierwszy pełnowymiarowy prototyp maszyny do wydobycia helu-3 z Księżyca. Nowatorskie urządzenie ma pracować z wydajnością 100 ton regolitu na godzinę.

Wydobycie zasobów naturalnych poza Ziemią przestaje być domeną science fiction – amerykański startup Interlune, we współpracy z doświadczonym producentem maszyn Vermeer Corporation, zaprezentował właśnie pełnowymiarowy prototyp księżycowego koparko-przesiewacza. Urządzenie zostało zaprojektowane do wydobywania 100 ton regolitów na godzinę, w celu pozyskiwania helu-3 – izotopu uznawanego za potencjalne paliwo przyszłości dla reaktorów termojądrowych.

Reklama

Czas rozpocząć księżycowe górnictwo

Hel-3 to rzadki, ale niezwykle cenny zasób, którego pokłady są obecne na Księżycu w znacznie większych ilościach niż na Ziemi. Jego specyficzne właściwości sprawiają, że znajduje zastosowanie w medycynie, obronności, przemyśle kosmicznym i rozwoju technologii kwantowych. Jednak dotychczas żadna firma nie zdołała zaprojektować systemu zdolnego do wydajnego i bezpiecznego wydobycia tego pierwiastka poza Ziemią. Interlune zamierza to zmienić.

Grafika: Interlune

Wydobycie to pierwszy krok czteroetapowego procesu opracowanego przez Interlune, obejmującego również sortowanie, ekstrakcję i separację zasobów. Firma prowadzi obecnie testy pozostałych komponentów w laboratoriach, a część z nich odbywa się w symulowanej grawitacji księżycowej podczas lotów parabolicznych. Technologia separacji rozwijana jest w specjalistycznym laboratorium kriogenicznym w siedzibie firmy w Seattle.

Wydobycie helu-3 na Księżyca nadal pozostaje ogromnym wyzwaniem logistycznym i finansowym, lecz Interlune już teraz zyskało wsparcie kluczowych instytucji. Firma otrzymała granty od NASA, Departamentu Energii USA oraz Narodowej Fundacji Nauki (NSF), a także zebrała 18 milionów dolarów finansowania prywatnego. Planowane są również pierwsze misje księżycowe jeszcze w tej dekadzie.

Grafika: Interlune

Eksperci przypominają jednak, że przemysłowe wykorzystanie helu-3 wciąż jest w fazie eksperymentalnej. Profesor Ian Crawford z Uniwersytetu Londyńskiego ostrzega, że koszty wydobycia i transportu mogą na razie przewyższać wartość samego izotopu. Mimo to, globalne niedobory helu-3 i rosnące zapotrzebowanie w kluczowych sektorach gospodarki sprawiają, że pozyskiwanie tego surowca z Księżyca może stać się opłacalne w perspektywie kilkunastu lat.

Grafika: NASA