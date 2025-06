ChatGPT wywróci iPhone'y jakie znamy do góry nogami. OpenAI ujawnia plany

iPhone niebawem czeka prawdziwa rewolucja. Siri pójdzie na emeryturę, a prawdziwą kontrolę przejmie... ChatGPT? Na to wygląda!

Świat technologii wkracza w nową erę, a OpenAI nie zamierza pozostać w tyle. Jak wynika z dokumentów, które ujawnione zostały podczas postępowania antymonopolowego przeciwko Google, OpenAI ma bardzo ambitne plany na przyszłość. I tym który szczególnie poruszył obserwatorów rynku, jest wprowadzenie ChataGPT na urządzenia mobilne. Nic szczególnego? Możliwe, ale to właśnie on miałby być inteligentnym "superasystentem" nowej generacji, który pozwoli nabrać iPhone'om blasku.

ChatGPT zawsze pod ręką. Nadchodzi nowy poziom integracji ze sztuczną inteligencją

Zamiast korzystać z ChataGPT wyłącznie poprzez przeglądarkę czy dedykowane mu aplikacje, OpenAI planuje pełną integrację tego narzędzia z największymi i najpopularniejszymi systemami mobilnymi. Sztuczna inteligencja ma być obecna wszędzie: od strony internetowej chat.openai.com, przez aplikacje mobilne, aż po interfejsy e-mail czy komunikatory. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że użytkownicy będą mogli korzystać z zaawansowanych funkcji ChatGPT bez potrzeby aktywnego uruchamiania aplikacji. Założenie jest takie, że inteligentny asystent ma „żyć” w systemie operacyjnym, gotowy do pomocy w każdej chwili.

Siri ma przechlapane. Zastąpi ją technologia od OpenAI

Nowa wersja ChatGPT ma być czymś więcej niż tylko chatbotem. Jak wynika z planów i zapowiedzi OpenAI, stanie się on osobistym asystentem opartym na sztucznej inteligencji, który potrafi przewidywać potrzeby użytkownika, personalizować rekomendacje i wspierać codzienne działania. Począwszy od tworzenia treści, aż po zaawansowaną organizację zadań. Nie bez powodu mówi się o nim jako o "superasystencie". W kontekście systemu iOS 18, który wprowadził rozbudowane funkcje AI zgromadzone pod wspólną nazwą Apple Intelligence, integracja ChatGPT z iPhone'ami staje się szczególnie interesująca. Co więcej: OpenAI nie pobierało żadnych opłat od Apple za tę współpracę. Ich dotychczasowym celem było, póki co, zwiększenie dostępności narzędzi opartych na sztucznej inteligencji dla użytkowników systemu iOS.

iPhone zmienia się na naszych oczach

Apple już wcześniej mocno zainwestowało w rozwój własnej technologii AI, jednak dopiero integracja z ChatGPT może znacząco zwiększyć wartość użytkową systemu. Siri, mimo licznych aktualizacji, długo była krytykowana za ograniczone możliwości, o braku dostępności po polsku nawet nie wspominając. Teraz, dzięki połączeniu z modelem językowym OpenAI, użytkownicy mogą liczyć na dużo bardziej intuicyjne i elastyczne wsparcie z jej strony. Ciekawostką jest także fakt, że ChatGPT będzie dostępny nie tylko poprzez Siri, ale również bezpośrednio w systemie i na innych urządzeniach. To może w przyszłości całkowicie odmienić sposób, w jaki korzystamy z naszych smartfonów. Póki co te głosowe interakcje są jeszcze dość ograniczone, ale kto wie - może za kilka lat wejdą one na zupełnie nowy, na tę chwilę dla większości z nas niewyobrażalny - poziom?