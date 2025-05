Jak sprawić, by z iPhone'a korzystało się przyjemniej

iPhone to urządzenie, które większość użytkowników zna na wylot. Smartfon Apple oferuje jednak kilka mniej oczywistych, ale bardzo przydatnych rozwiązań. Nawet długoletni użytkownicy często nie wykorzystują jego pełnych możliwości. Apple lubi ukrywać przydatne funkcje pod kilkoma warstwami ustawień. Niektóre rozwiązania – choć genialne w swojej prostocie – czasami mogą nam umknąć. Mam nadzieję, że któryś z poniższych trików nie był Ci jeszcze znany!

Reklama

Skróty, które działają za Ciebie

Aplikacja Skróty to prawdziwy kombajn do automatyzacji, ale mało kto korzysta z jej pełnego potencjału. Warto zacząć od prostych automatyzacji, które działają w tle – np. ustawienie trybu skupienia „Praca” automatycznie po wejściu do biura, albo wyciszenie powiadomień po podłączeniu do domowej sieci Wi-Fi. Możesz też stworzyć skrót, który np. po podłączeniu ładowarki odczyta aktualną prognozę pogody i poziom naładowania baterii. Działa to płynnie, nieinwazyjnie, a sprawia, że iPhone sam dopasowuje się do Twojego rytmu dnia. Takich automatyzacji można stworzyć setki!

Zamień tylny panel w przycisk

Funkcja "Back Tap" (Stuknięcie w tył) dostępna w Ustawieniach > Dostępność > Dotyk, pozwala przypisać określoną akcję do podwójnego lub potrójnego stuknięcia w tył obudowy iPhone’a. Może to być zrobienie zrzutu ekranu, włączenie latarki, uruchomienie ulubionej aplikacji albo aktywacja dowolnego skrótu. W praktyce: podnosisz telefon, stukasz dwa razy – i gotowe. Działa też przy zablokowanym ekranie.

Personalizacja klawiatury

Wielu użytkowników wie, że przytrzymanie spacji na klawiaturze zamienia ją w precyzyjny touchpad, ułatwiający przesuwanie kursora. Mniej znane rozwiązanie to zaznaczanie tekstu poprzez przesuwanie palcem z trzymanym klawiszem Shift. Warto też skorzystać z funkcji zamiany tekstu (Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Zamiana tekstu). Dzięki temu rozwiązaniu możesz stworzyć skróty pozwalające zaoszczędzić czas. Po wpisaniu „adr” w polu tekstowym może pojawiać się np. Twój adres. Możesz też zdefiniować „@@” jako metodę na wprowadzanie adresu e-mail za pomocą jedynie 2 znaków. Ta metoda pozwoli też wygodnie zmieniać dwa dywizy w myślnik.

Łatwiejszy dostęp do narzędzi

Widżety na ekranie blokady i ekranie głównym to nie nowość, ale wielu użytkowników nie wykorzystuje ich potencjału. Jeśli codziennie sprawdzasz pogodę, zapisujesz coś w notatkach lub odpalasz konkretną playlistę – ustaw widżet, który pozwoli Ci to zrobić jednym kliknięciem, bez wchodzenia do aplikacji. W połączeniu z trybami skupienia możesz mieć różne zestawy widżetów na różne pory dnia.

Ukryj to, co Cię rozprasza

Tryb Skupienia to coś więcej niż „Nie przeszkadzać”. Możesz w nim ustawić nie tylko wyciszenie powiadomień, ale też ukrywanie konkretnych ekranów głównych, ikon aplikacji czy widżetów. Dzięki temu w pracy nie kusi Cię Instagram, a wieczorem – Slack. Tryby możesz też automatycznie włączać np. o określonej godzinie albo w określonej lokalizacji.

Ustawienia dostępności, które działają na Twoją korzyść

W sekcji Dostępność kryją się funkcje, które poprawiają komfort korzystania z urządzenia. Rozwiązania te powstały przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, ale przydadzą się właściwie każdemu. Warto włączyć np. „Dźwięki w tle”, które emitują biały szum lub odgłosy deszczu i pomagają się skupić. Funkcja „Powiększanie” pozwala z lupą przybliżyć dowolny fragment ekranu, a „Audio mono” łączy oba kanały dźwięku w jeden – przydatne, gdy słuchasz podcastów na jednej słuchawce. To drobne zmiany, które robią dużą różnicę.

Używaj Spotlight jako kalkulatora i konwertera

Wyszukiwarka (pole "Szukaj" w dolnej części ekranu głównego) to nie tylko narzędzie do znajdowania aplikacji czy kontaktów. Wpisz proste równanie matematyczne, np. „2+2*3”, a wynik pojawi się natychmiast. Możesz też wpisać wartości z jednostkami, np. „100 USD to PLN” lub „5 km to miles”, by szybko przeliczyć waluty, odległości czy temperatury. To oszczędza czas, bo nie musisz otwierać osobnych aplikacji.

Reklama

Live Text do kopiowania tekstu z obrazów

Funkcja Live Text (dostępna od iOS 15 na nowszych modelach iPhone'ów) pozwala kopiować tekst z zdjęć lub widoku aparatu. Otwórz zdjęcie w aplikacji Zdjęcia, dotknij tekstu na obrazie (np. numer telefonu na plakacie), a następnie skopiuj go lub przetłumacz. Możesz też użyć tej funkcji w czasie rzeczywistym, kierując aparat na tekst. To idealne rozwiązanie do szybkiego zapisywania informacji z wizytówek czy dokumentów.