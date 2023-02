AI wstrząśnie branżą porno, modelki staną się zbędne

Wybuch popularności sztucznej inteligencji za sprawą narzędzi takich jak ChatGPT i pokrewnych korzystających z modeli GPT-3, sprawia, że analitycy prześcigają się w swoich przewidywaniach dokąd nas to zaprowadzi. Okazuje się, że czasami mogą to być nieco mgliste zakątki internetu.

AI zrewolucjonizuje branżę porno?

Wszyscy zainteresowani tematem GPT-3 pewnie widzieli już wszelkiego rodzaju grafiki generowane przez tego typu narzędzia. Obrazki z pewnością robią wrażenie, a to przecież dopiero początek. Sztuczna inteligencja potrafi już bez problemu generować zdjęcia ludzi, którzy nie istnieją. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby zaprogramować sobie idealną modelkę czy modela i stworzyć awatar, który niekoniecznie musi mieć na sobie jakieś ubrania. Alex Valaitis, który bardzo mocno siedzi w branży AI, posunął się nawet do wysunięcia śmiałej tezy, że w ciągu 2 lat połowa najlepiej zarabiających kont na serwisach pokroju OnlyFans, będzie korzystała ze sztucznie generowanych zdjęć, a sam profil będzie prowadził mężczyzna. Niewiarygodne?

Będąc świeżo po lekturze "spowiedzi" dziewczyny, które takie profile prowadziła zawodowo, jestem skłonny w tę tezę uwierzyć. Wbrew powszechnemu mniemaniu, wybicie się na takiej platformie jak OnlyFans wcale nie jest łatwiejsze niż zdobycie popularności na YouTube czy na innym portalu społecznościowym. Do zbudowania bazy wiernych fanów, którzy skłonni są wydać swoje pieniądze, nie wystarczy niestety ładna buzia. Trzeba na to poświęcić sporo pracy, w której zdjęcia akurat wcale nie muszą być najważniejsze. Jak możemy przeczytać w historii Elizy Mclamb, w swojej pracy prowadziła ona jednocześnie nawet kilka profili na OnlyFans, wrzucając nie tylko nowe zdjęcia, ale również prowadząc komunikację z "fanami", niejako podszywając się pod właścicielkę konta. Wiele najpopularniejszych kont za wysłanie bezpośredniej wiadomości pobiera opłatę i to z tego czerpie spore korzyści finansowe.

Nie tylko branża porno, programiści też są zagrożeni

Jeśli proces ten uda się zautomatyzować przy pomocy AI, to tylko kwestią czasu będzie jak zacznie on zarabiać sam na siebie, w dodatku na niczego nieświadomych ludziach. Nic też nie będzie stało na przeszkodzie aby założyć kilka takich profili i powiększyć szansę na zarobek. Nie zdziwiłbym się gdyby za kilka lat był to całkiem intratny biznes. Brzmi jak science-fiction albo powieść Orwella? Być może, ale sztuczna inteligencja może jeszcze sporo namieszać na rynku. Od czasu udostępnienia ChatGPT ruch na StackOverflow spadł w grudniu o niemal 12%, gdy pojawią się wyniki za styczeń, przekonamy się czy jest to tylko tymczasowy trend. Zresztą jedna z innych tez Alexa dotyczy właśnie programistów, których zarobki za kilka lat mogą wyraźnie spaść, bo coraz częściej ich zadania będzie mogła wykonać sztuczna inteligencja. Przytacza przy tym sporo innych argumentów, które powinny dać do myślenia.

Wiele wskazuje na to, że jesteśmy w przededniu wielkiej cyfrowej rewolucji i tym razem może ona wielu z nas po prostu pozbawić pracy.