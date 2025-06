ChatGPT nie działa? Spokojnie, to tylko awaria

ChatGPT to system sztucznej inteligencji (AI) stworzony przez OpenAI, laboratorium badawcze z siedzibą w San Francisco. Dzięki zdolności do generowania tekstu podobnego do ludzkiego, stał się jednym z najczęściej omawianych postępów w technologii sztucznej inteligencji. Rozwój narzędzia rozpoczął się w 2018 roku, kiedy OpenAI wydało pierwszą wersję swojego modelu przetwarzania języka naturalnego. Od tego czasu model przeszedł kilka iteracji i w chwili obecnej mocno różni się od tego, z czym mieliśmy wcześniej do czynienia. ChatGPT potrafi naprawdę wiele i może się przydać w wielu sytuacjach. Jednak nie dzisiaj, gdyż dochodzą do nas sygnały, że strona chatgpt.com nie działa, jak należy. I tak w rzeczywistości jest.

ChatGPT nie działa. Co się dzieje ze sztuczną inteligencją?

Choć w teorii wejście na stronę ChatGPT jest możliwe i wszystko wyświetla się standardowo, wpisanie dowolnej komendy do wykonania kończy się wyświetleniem informacji „Błąd w strumieniu wiadomości” co wskazuje na problemy z dostępem do wewnętrznych systemów i brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności oferowanych przez sztuczną inteligencję. Sytuacja dotyczy darmowej, jak i płatnej usługi do generowania treści, wideo, a nawet API, z którego mogą korzystać zewnętrzni partnerzy OpenAI.

Co na to OpenAI? Na stronach pomocy technicznej, gdzie znajdziemy informacje na temat statusu działania wszystkich systemów OpenAI dowiadujemy się, że rzeczywiście są problemy z działaniem ChatGPT. Ekipa odpowiedzialna za wyeliminowanie błędów i usterek poinformowała, że zidentyfikowała problem, który zostanie wkrótce rozwiązany. Kiedy? Na ten moment pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na oficjalne potwierdzenie rozwiązania usterki lub zapisać się na listę, gdzie OpenAI informuje o statusie swoich usług.

