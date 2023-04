Chatbot zamiast służby zdrowia – GPT okazał się bardziej empatyczny niż lekarze

Z badania Global Trustworthiness Index Ipsos 2022 wynika, że w Polsce lekarze cieszą się zaufaniem tylko 39% obywateli – w porównaniu do innych krajów to najgorszy wynik w całym zestawieniu. Polacy wolą ufać znajomym i rodzinie – nawet jeśli Ci nie posiadają medycznego wykształcenia – oraz słynnemu „chłopskiemu rozumowi”. Skoro lekarze nie są dla naszych rodaków autorytetem, to może czas skorzystać ze zdobyczy technologii i zastąpić ich sztuczną inteligencją? Raport opublikowany w JAMA Internal Medicine pokazuje bowiem, że jej porady odbierane są jako bardziej trafne i empatyczne.

Komusz ufasz bardziej – AI czy lekarzowi?

Pod koniec marca pisałem o sytuacji, w której weterynarz nie potrafił poradzić sobie z diagnozą poważnego chorego psa. Z pomocą przyszedł Chat GPT, rozwiązując problem w mgnieniu oka i choć na tak dużą dozę zaufania w przypadku leczenia ludzi nie ma obecnie szans, to nie wyklucza to możliwości pełnienia przez AI roli pomocniczej w procesie leczenia. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego wykazali, że porady sztucznej inteligencji są odbieranie nie tylko jako bardziej jakościowe, ale także bardziej uprzejme, niż diagnozy prawdziwych lekarzy.

W badaniu naukowcy chcieli sprawdzić, czy GPT może skutecznie radzić sobie z pytaniami, które pacjenci zadają lekarzom. W tym celu skorzystali z bazy tysięcy komentarzy, opublikowanych w r/AskDocs na Reddicie.

Platforma medycznego AI zamiast kolejek do lekarza

AskDocs to subforum, na którym każdego dnia przeszło 400 tysięcy użytkowników poszukuje odpowiedzi na nurtujące ich pytania medyczne. Udział w dyskusji może brać oczywiście każdy, ale moderacja dba o to, by odpowiedzi faktycznych członków służby zdrowia były po pierwsze zweryfikowane, a po drugie specjalnie oznaczone. Wiecie jednak, jak to bywa z lekarzami – nie zawsze są to ludzie szczególnie sympatyczni, a ich odpowiedzi bywają lakoniczne i pozbawione empatii. Dr John W. Ayers z Qualcomm Institute na Uniwersytecie Kalifornijskim chciał sprawdzić, czy sztuczna inteligencja poradzi sobie z tym zadaniem lepiej.

W tym celu jego zespół zebrał niespełna 200 pytań do lekarzy i przekazał je do GPT. Zespół licencjonowanych lekarzy i pracowników służby zdrowia miał następnie ocenić je pod względem jakości i empatii, oraz porównać je w ciemno w odpowiedziami prawdziwych profesjonalistów. Panel oceniający w 79% preferował odpowiedzi GPT, uznając je za znacznie bardziej wyczerpujące.

„Wiadomości ChatGPT odpowiadały szczegółowymi i dokładnymi informacjami, które często odnosiły się do większej liczby aspektów pytań pacjenta niż odpowiedzi lekarza” – Jessica Kelley, pielęgniarka z firmy Human Longevity i współautorka badania

W kwestii empatii i bardziej „ludzkiego” podejścia do problemów pacjenta sztuczna inteligencja także rozgromiła konkurencję. Prawdziwi lekarze otrzymali w tej kategorii zaledwie 4,6% głosów. Czy to oznacza, że nadszedł czas na zastąpienie opieki zdrowotnej chatbotem? Nie, ale empatycznego zdolności AI można wykorzystać do pierwszego kontaktu z pacjentem, lub szkolenia lekarzy w zakresie komunikacji.

„Nasze badanie jest jednym z pierwszych, które pokazuje, w jaki sposób asystenci AI mogą potencjalnie rozwiązywać rzeczywiste problemy związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej. Wyniki te sugerują, że narzędzia takie jak ChatGPT mogą skutecznie opracowywać wysokiej jakości, spersonalizowane porady medyczne do przeglądu przez klinicystów.”

I to brzmi w sumie jak całkiem dobry pomysł. Chętnie skorzystałbym z platformy AI do przeprowadzania wywiadu medycznego, który w poważniejszych przypadkach trafiałby do lekarza w ramach weryfikacji i szczegółowych porad. Być może takie rozwiązanie odciążyłoby naszą skostniałą i przeciążona służbę zdrowia.

