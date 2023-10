Oni też mają "swojego ChatGPT". OpenAI ma się czego bać?

W trakcie prezentacji skupiono się na wyjątkowych zdolnościach modelu Ernie 4.0 w kontekście jego "pamięci". Pokazano, jak Ernie 4.0 pisze powieść o sztukach walki w czasie rzeczywistym. Jako że nowa wersja modelu jest multimodalna - publiczności przedstawiono także, jak Ernie 4.0 jest w stanie generować plakaty reklamowe oraz filmy wideo.

Co ciekawe, nie każdy uważał, że aspiracje Baidu są uzasadnione. Analitycy z IDC orzekli bowiem, że Ernie 4.0 nie wyróżnia się niczym szczególnym. Premiera tego modelu była rzekomo pozbawiona prezentacji głównych możliwości w porównaniu z poprzednią wersją. Coś w tym może być - notowania Baidu na giełdzie w Hongkongu wyraźnie zareagowały na tę premierę - odnotowano spadek o 1,32% w porannej sesji.

Niewykluczone jednak, że konkretne usprawnienia w modelu Ernie 4.0 mogą okazać się bardziej zauważalne dopiero w momencie, gdy dobierze się do niego znacznie szersze grono użytkowników. Jednak Ernie 4.0 nie był jedynym punktem konferencji - inne dotyczyły m. in. planów integracji AI od Baidu we wszystkich produktach firmy, włączając w to popularne w Chinach Baidu Drive i Baidu Maps.

W trakcie konferencji pokazano także w jaki sposób Baidu Maps (usługa kompletnie dla nas egzotyczna) umożliwia użytkownikom dostęp do różnych funkcji programu za pomocą prostych zapytań w języku naturalnym obsługiwanych przez - a jakże - Ernie 4.0. Dla użytkowników zbazowanych przede wszystkim w Chinach oznacza to znaczne ułatwienie korzystania z tych usług, eliminując konieczność przeszukiwania wielu dostępnych opcji. Chińczycy idą w dokładnie tym samym kierunku, co chociażby Microsoft z GPT-4, który stanowi bazę dla windowsowskiego Copilota.

Z BernieBotem również można porozmawiać - tak, jak z ChatGPT.

Chiny to rynek dla nas niezrozumiały. Ale tam również mnóstwo się dzieje

Baidu w Chinach jest jednym z czołowych graczy w dziedzinie sztucznej inteligencji. Ta działka szczególnie zyskała tam na znaczeniu po wybuchu gigantycznej popularności ChatGPT. Od tego czasu Baidu uruchomiło m. in. chatbota zasilanego przez Ernie - ErnieBota. Tyle, że... ta prezentacja też nie bardzo się udała. Zgromadzonym wtedy nie spodobało się to, że otrzymali jedynie nagrane filmy demonstracyjne - nie dostęp do rzeczywistego produktu. W sierpniu natomiast, Baidu otrzymało zgodę chińskiego rządu na wydanie publicznych, szeroko dostępnych wersji swoich produktów opartych na AI. Od tego momentu z Ernie skorzystało około 45 mln osób. Sporo. Ale dla porównania - ChatGPT od OpenAI tylko w sierpniu tego roku miało 180 mln użytkowników na całym świecie. Ernie więc jest daleko w tyle za swoim największym konkurentem.

Chiny mają w tym momencie co najmniej 130 dużych modeli językowych, co stanowi aż 40% globalnej puli i ustępują jedynie Stanom Zjednoczonym: ci dzierżą połowę tego rynku. Biorąc pod uwagę to, jak oceniany jest Ernie 4.0 - nic nie powinno się pod tym względem zmienić. OpenAI jest na bezpiecznej pozycji lidera, ale mimo wszystko ma pewien problem. Nie zarabia (jeszcze) pieniędzy i trudno powiedzieć, czy w najbliższym czasie w ogóle zacznie to robić. Koszty wynikające z działalności OpenAI są ogromne i dotyczy to każdej firmy pracującej nad dużymi modelami językowymi: ich utrzymanie wymaga sporej mocy obliczeniowej, a tej nie da się wygenerować bez energii elektrycznej - a ta sobie kosztuje. Microsoft natomiast kompletnie się nie zraża i w dalszym ciągu integruje GPT-4 ze swoimi produktami i usługami. Ten sam trend w Chinach nie jest więc niczym dziwnym.