Wielokrotnie powtarzałem, że 2023 rok będzie stał pod znakiem chatbotów AI. Dopiero co dyskutowaliśmy nad legalną zasadnością sztucznej inteligencji rozwiązującej problemy prawne, a już dowiadujemy się o kolejnej firmie, która chce nawiązać z AI dłuższą współpracę. I to nie byle jaka, bo jedna z największych firm księgowych na świecie.

4 tysiące księgowych z dostępem do chatbota

PricewaterhouseCoopers to globalne przedsiębiorstwo oferujące usługi księgowe i doradcze od 25 lat. Firma nawiązała współpracę ze start-upem AI Harvey, który w ramach 12-miesięcznej inicjatywy udostępni im specjalnego chatbota do rozwiązywania problemów księgowych.

Źródło: Depositphotos

Czym dokładnie zajmie się sztuczna inteligencja? Przede wszystkim analizą umów i sporządzaniem porad consultingowych. Najciekawsze jest jednak to, że bota do dyspozycji otrzyma aż 4000 księgowych i prawników. Choć warto zaznaczyć, że ostateczna decyzja przy sporządzaniu dokumentów będzie należeć do człowieka, a bot będzie – póki co – pełnić funkcje pomocnicze.

„Harvey pomoże generować spostrzeżenia i rekomendacje w oparciu o duże ilości danych, dostarczając bogatsze informacje, które umożliwią specjalistom PwC szybsze identyfikowanie rozwiązań”

Technologia, z której skorzystają pracownicy PwC, jest oparta na Chat GPT i wspierana przez fundusz startowy Open AI. PricewaterhouseCoopers chce jednak w przyszłości postawić na własne modele językowe, zastrzeżone tylko do użytku firmowego. Wszystko wskazuje więc na to, że z niewinnego bota do odpowiadania na śmieszne pytanie w szybkim tempie rodzi nam się potężna technologia, na którą już teraz stawiają największe korporacje. A przypomnę, że GPT ma zaledwie kilka miesięcy! Aż trudno wyobrazić sobie, o jak rewolucyjnych zmianach w AI będziemy pisać za rok

Stock image from Depositphotos