Ponad 250 uczniów przyznało się do odrabiania lekcji za pomocą GPT. Prawie we wszystkich przypadkach uszło im to płazem.

W ubiegłym tygodniu pisałem o międzynarodowej panice nauczycieli i wykładowców akademickich, którzy tak bardzo obawiają się pisania prac za pomocą Chat GPT, że posuwają się aż do zmiany systemu nauczania. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy belfrzy zdają sobie z tego sprawę. Dzięki temu uczniowie holenderskich szkół oszukują na potęgę.

Ściąganie przyszłości

Nederlandse Omroep Stichting – holenderski nadawca publiczny – przeprowadził rozmowy z uczniami szkół, pytając ich o wykorzystywanie szalenie popularnego generatora tekstu od Open AI. Ponad 250 osób zeznało, że korzysta z GPT do pisania wypracowań, usuwania błędów ortograficznych ze swoich prac i szeroko pojętego odrabiania lekcji z języka niderlandzkiego. Uczniowie przekazali, że mimo iż używanie bota jest częstą praktyką, to prawie wszyscy nie ponoszą żadnych konsekwencji, bo nauczyciele nie zdają sobie z tego sprawy.

Źródła: Depositphotos

W wypowiedzi dla NOS jeden z uczniów przyznał, że od premiery narzędzia cały czas używa go do szybkiego odrabiania prac domowy, zwłaszcza tych, które wymagają odpowiedzi na pytania „własnymi słowami”, bo w takim przypadku nauczyciel i tak nie jest w stanie zweryfikować i podważyć opinii autora. Jeszcze inny odpowiedział zaś, że używa GPT do… parafrazowania prac domowych swoich kolegów, czyli odpisywania na miarę XXI wieku. GPT po prostu generuje zupełnie nową treść na podstawie już napisanego tekstu, załatwiając sprawę w kilka sekund.

Furkan Sogut – nauczyciel z miasta Nijmegen – wyraził głębokie zaniepokojenie (po uświadomieniu go o istnieniu takiego procederu), dodając, że nie chce zakładać złych intencji uczniów, a nawet jeśli, to i tak nie posiada narzędzi, które mógłby zweryfikować pracę napisaną przez AI. Jeśli zaś o nich mowa, to na horyzoncie majaczy już zabezpieczenie w formie kryptograficznych znaków wodnych rozważane przez twórców GPT, ale to wciąż odległa perspektywa. Jeden z amerykańskich studentów stworzył zaś oprogramowanie, które w teorii powinno rozpoznawać teksty napisane przez sztuczną inteligencję, ale jego skuteczność daleka jest od ideału.

Czy w związku z tym czeka nas rewolucja w systemie nauczania i zmiana skostniałych metod na naukę krytycznego myślenia i praktycznych umiejętności? Oby!

