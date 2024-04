Phishing dotyka nas z każdej strony

Wielu cyberprzestępców używa metody zwanej phishing. Termin ten oznacza wysyłanie fałszywych wiadomości mailowych, wyglądających bardzo prawdziwie oraz nakłaniających nas do podjęcia zaplanowanych przez autorów wiadomości działań, które w większości wiążą się z podaniem poufnych danych. W celu zdobycia informacji cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie, usługi telekomunikacyjne, znajomych, rodzinę czy nawet urzędy administracyjne.

Źródło: Depositphotos

Całość w większości przypadków wygląda bardzo prawdopodobnie, lecz jest kilka sposobów na zweryfikowanie tego faktu. Należy dokładnie przyjrzeć się adresowi e-mail, z którego przychodzi do nas owa wiadomość, sprawdzić interpunkcję i zwrócić szczególną uwagę na polskie znaki oraz do kogo w treści wiadomości kierowany jest mail - jeśli na górze widnieje napis ogólny, na przykład „Ceniony kliencie”, zamiast naszego imienia i nazwiska, powinna zaświecić nam się ostrzegawcza lampka. Nie należy wpisywać żadnych poufnych danych, tym bardziej informacji dotyczących banku ani klikać w żadne linki. W razie wątpliwości możemy zweryfikować pochodzenie wiadomości u firmy czy osoby, od której w teorii danego maila otrzymaliśmy.

CERT od dawna nakładania do zgłaszania oszustw w sieci. Reaguj na phishing

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, kiedy dostaniemy podobną wiadomość, świetnym sposobem jest zgłaszanie jej do CERT Polska. Przy okazji niedawnego scamu na iMessage Piotr Kurek tłumaczył, że pomagając sobie, pomagamy również innym — takie wspólne działania nas wszystkich to najskuteczniejsza broń przeciwko atakom przestępców w internecie. Warto pamiętać, by każdy przypadek oszustwa zgłaszać, a można to zrobić na kilka sposobów:

przekierowanie SMS — złośliwe SMS-y najlepiej przekierować na nr: 8080 (warto zapisać sobie ten numer w swoich kontaktach);

formularz online — podejrzane strony, SMS-y, wiadomości e-mail, złośliwe oprogramowanie, podatności, nielegalne treści i inne można zgłaszać poprzez formularz na stronie: incydent.cert.pl;

przekierowanie e-mail — podejrzane wiadomości mailowe najlepiej przesłać na adres poczty elektronicznej: cert@cert.pl.

Źródło: Depositphotos

CERT wszystkie tego typu zgłoszenia bierze na poważnie i jeśli podacie swoje dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu) odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona po 48 godzinach. Teraz jednak CERT Polska wprowadziło jeszcze jedną możliwość.

CERT wprowadził nową funkcję. Podejrzane wiadomości można zgłaszać na WhatsApp

Podobne wiadomości od oszustów bardzo często możemy dostać na WhatsAppie. W tym celu CERT Polska zdecydowało się przyjmować zgłoszenia również tam. Jeśli ktoś będzie próbował zaatakować nas poprzez phishing, takie wydarzenie możemy zgłosić na komunikatorze Mety pod numerem +48 780 907 000, wygodnie przekazując podejrzaną wiadomość kilkoma kliknięciami. CERT Polska zaznacza jednak, że przyjmuje na WA wyłącznie wiadomości tekstowe — i mimo wszystko nadal wiodącym numerem na zgłaszanie cyberoszustw jest numer 8080.

Trzeba przyznać, że jest to bardzo fajna alternatywa i po prostu wygodne rozwiązanie. Najważniejsze jednak jest to, że CERT faktycznie reaguje — zgodnie z informacjami podanymi przez Sebastiana Kondraszuka, szefa CERT Polska, w 2023 roku do NASK wpłynęło 371 089 zgłoszeń, a na ich podstawie zarejestrowano 80 267 unikalnych incydentów. To dwukrotnie lepszy wynik od 2022 roku — a to, żeby liczby te były jeszcze większe w tym roku, jest w naszych rękach.

Źródło: CERT Polska