Ceny smartfonów dziś i parę lat temu. Płacz i zgrzytanie zębów

Ceny elektroniki rosną - to żadna tajemnica. Sprawdźmy jednak, o ile więcej musimy zapłacić dziś za smartfony.

Obecne ceny najlepszych wersji flagowców bezproblemowo sięgają lub nawet przekraczają barierę 6 tysięcy złotych, co jeszcze parę lat temu wydawało się czystą abstrakcją - za takie pieniądze kiedyś mogliśmy sobie urządzić prawdziwy zestaw kina domowego w salonie, a nie kupić małe urządzenie, które będzie schowane w kieszeni naszych spodni. Cóż, te czasy już minęły, bowiem teraz wchodząc na dział telewizorów w sklepach z elektroniką w większości widzi się pięciocyfrowe kwoty - ale to temat na całkowicie inny tekst.

Skupmy się na tym, jak na przestrzeni ostatnich lat podrożały smartfony. W tym porównaniu wezmę pod uwagę główne serie wiodących marek i podstawowe smartfony, co powinno dać najlepszą perspektywę na wszystkie zachodzące zmiany - pod każdą tabelą weźmiemy jednak pod uwagę również lepsze wersje, takie jak Pro, Plus, Ultra i tym podobne. Do tego zestawimy te ceny ze średnim wynagrodzeniem netto w Polsce.

Samsung Galaxy S - jak zmieniły się ceny koreańskiego giganta?

Rok Model Cena Średnie wynagrodzenie 2010 Samsung Galaxy S 1999 zł 2313 zł 2011 Samsung Galaxy S II 2499 zł 2435 zł 2012 Samsung Galaxy S3 2599 zł 2520 zł 2013 Samsung Galaxy S4 2790 zł 2610 zł 2014 Samsung Galaxy S5 2999 zł 2703 zł 2015 Samsung Galaxy S6 2999 zł 2783 zł 2016 Samsung Galaxy S7 3199 zł 2886 zł 2017 Samsung Galaxy S8 3499 zł 3042 zł 2018 Samsung Galaxy S9 3499 zł 3261 zł 2019 Samsung Galaxy S10 3949 zł 3480 zł 2020 Samsung Galaxy S20 3949 zł 3971 zł 2021 Samsung Galaxy S21 4099 zł 4249 zł 2022 Samsung Galaxy S22 4199 zł 4601 zł

Samsungi zatem zawsze kosztowały mniej więcej tyle, ile średnio wynosiła miesięczna pensja w Polsce. Sytuacja jednak prezentuje się nieco gorzej, kiedy weźmiemy pod uwagę lepsze modele - czyli po rozwiązania najbardziej ekskluzywne, ale również najbardziej atrakcyjne.

Samsung Galaxy S10+ to był koszt rzędu 4299 zł, S20 Ultra - 5999 zł, a S21 Ultra - 5749 zł. W przypadku Samsunga Galaxy S22 Ultra możemy mówić o cenie 5899 zł, co zdecydowanie przekracza średnią pensję w 2022 roku, która i tak znacznie wzrosła względem poprzednich lat.

iPhone - jak wyglądają ceny sprzętu z nadgryzionym jabłkiem?

Rok Model Cena Średnie wynagrodzenie 2010 iPhone 4 2699 zł 2313 zł 2011 iPhone 4S 2699 zł 2435 zł 2012 iPhone 5 2849 zł 2520 zł 2013 iPhone 5S 2849 zł 2610 zł 2014 iPhone 6 2949 zł 2703 zł 2015 iPhone 6S 3199 zł 2783 zł 2016 iPhone 7 3349 zł 2886 zł 2017 iPhone 8, iPhone X 3749 zł / 4729 zł 3042 zł 2018 iPhone XS 4979 zł 3261 zł 2019 iPhone 11 3599 zł 3480 zł 2020 iPhone 12 4199 zł 3971 zł 2021 iPhone 13 4199 zł 4249 zł

Ponownie, jak w przypadku Samsunga - należy wziąć pod uwagę jednak modele Pro i Pro Max. iPhone 11 Pro Max w z 512 GB pamięci kosztował 7499 zł (w porównaniu z pensją 3480 zł), 12 Pro Max - 7199 zł, a iPhone 13 Pro Max z 1 TB pamięci to koszt rzędu 8199 zł w dniu premiery. 8,2 tysiąca złotych za telefon w porównaniu ze średnią pensją w wysokości 4249 zł… cóż.

OPPO Reno. Jak wyglądają ceny chińskiego giganta?

Rok Model Cena Średnie wynagrodzenie 2019 OPPO Reno Z 1499 zł 3480 zł 2020 OPPO Reno3 1599 zł 3971 zł 2020 OPPO Reno4 1899 zł 3971 zł 2021 OPPO Reno5 1999 zł 4249 zł 2021 OPPO Reno6 5G 2499 zł 4249 zł 2022 OPPO Reno7 5G 2699 zł 4601 zł

Ze względu na ogromne tempo wydawnicze OPPO, jest to jedna z najbardziej specyficznych tabel. Biorąc pod uwagę serię Reno, a nie Find X (w przypadku tej drugiej ceny również przerażają), OPPO prezentuje się naprawdę solidnie - i wydaje się, że to nadal najbardziej rozsądna propozycja jeśli szukamy wydajnego telefonu, a przy okazji nie planujemy wydać milionów. Modele Pro potrafią jednak kosztować nieco więcej, dla przykładu OPPO Reno4 Pro 5G to w dniu premiery koszt na poziomie 3299 zł, a OPPO Reno6 Pro 5G - 3699 zł.

Xiaomi Mi, czyli zostajemy w Chinach

Rok Model Cena Średnie wynagrodzenie 2017 Xiaomi Mi 6 1999 zł 3042 zł 2018 Xiaomi Mi 8 2299 zł 3261 zł 2019 Xiaomi Mi 9 1899 zł 3480 zł 2020 Xiaomi Mi 10 3499 zł 3971 zł 2021 Xiaomi Mi 11 3499 zł 4249 zł

Xiaomi to idealny przykład tego, jak ceny smartfonów wystrzeliły. Niegdyś tania marka, która imponowała wydajnością w swojej półce cenowej, a później kwoty tylko rosły - i w przypadku Xiaomi Mi 10 Pro wynosiły 4399 zł, a Xiaomi Mi 11 Ultra - uwaga - 5699 zł.

Huawei serii P. Last but not least

Rok Model Cena Średnie wynagrodzenie 2015 Huawei P8 2199 zł 2783 zł 2016 Huawei P9 2399 zł 2886 zł 2017 Huawei P10 2699 zł 3042 zł 2018 Huawei P20 2699 zł 3261 zł 2019 Huawei P30 2999 zł 3480 zł 2020 Huawei P40 2999 zł 3971 zł 2022 Huawei P50 Pro 5499 zł 4601 zł

Tak jak w poprzednich tabelach, należy uwzględnić lepsze wersje smartfonów. P20 Pro kosztował 3499 zł/średnie wynagrodzenie: 3261 zł), P30 Pro - 3799 zł/3480 zł, P40 Pro+ to zabójcze 5999 zł/3971 zł, a wisienką na torcie jest składak P50 Pocket, którego cena wynosi 6499 zł w porównaniu z wynagrodzeniem na poziomie 4601 zł.

Oczywiście, wynagrodzenia na przestrzeni wszystkich lat zdecydowanie urosły - ale czy proporcjonalnie z najnowszymi smartfonami? Niestety nie. Chociaż statystycznie zarabiamy więcej, to na smartfony także wydajemy dużo więcej. Ceny niedawno ogłoszonego Samsunga Galaxy Z Fold 4 zaczynają się od 8399 zł, a kończą na 9999 zł. Jeszcze kilka lat temu, jakby ktoś mi powiedział, że smartfony (nawet składane) będą kosztować 10 tysięcy złotych, zareagowałbym śmiechem - a w obecnej chwili ciężko kupić najlepszą wersję flagowca za mniej niż 6 tysięcy.