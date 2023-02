Ceny Samsung Galaxy s23 w Polsce

Nasze pierwsze wrażenia z nowych Samsungów Galaxy S23 możecie przeczytać we wczorajszym wpisie Krzysztofa Rojka lub posłuchać o nich w podcaście Konrada Kozłowskiego - Samsung Galaxy S23, S23 Plus i S23 Ultra - który wybrać?.

Jeśli chodzi o same ceny sklepowe nowych Samsungów, te przedstawiają się następująco:

Samsung Galaxy S23 8 GB/128 GB: 4 599 zł

Samsung Galaxy S23 8 GB/256 GB: 4 799 zł

Samsung Galaxy S23+ 8 GB/256 GB: 5 799 zł

Samsung Galaxy S23+ 8 GB/512 GB: 6 299 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 8 GB/256 GB: 6 799 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/512 GB: 7 499 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra 12 GB/1 TB: 8 699 zł

Warto przy tym zaznaczyć, iż w promocji do 16 lutego można skorzystać z trzech opcji obniżających koszt zakupu - dostępnych przy zakupie w/w urządzeń w popularnych elektromarketach i u naszych operatorów.



W pierwszej kolejności, każdy z modeli możemy kupić z podwojoną pamięcią na dane, czyli na przykład to jedyna w najbliższym czasie okazja na zakup wersji Samsung Galaxy S23 z pamięcią 256 GB w cenie 128 GB.

Druga opcja to program Odkup, w ramach którego możemy oddać swój stary sprzęt i uzyskać na nim kwotę co najmniej 500 zł, a maksymalnie 3 600 zł. Oczywiście dolne widełki to stan urządzenia nadającego się już tylko do utylizacji, a górne to na przykład Samsung Galaxy S22 Ultra w stanie dobrym - jeśli macie takiego, to do najtańszej wersji Samsung Galaxy S23 Ultra przyjdzie Wam dopłacić „tylko” 3 199 zł.

Trzeci bonus, to usługa Samsung Care+, która to uprawnia do dwóch napraw w roku obejmujących zdarzenia nie objęte gwarancją producenta.

Tyle tytułem wstępu, możemy przejść do operatorów. Sprawdzimy ceny najtańszej obecnie wersji Samsung Galaxy S23 8 GB/256 GB.

Cena Samsung Galaxy S23 8 GB/256 GB w Orange

W abonamencie Orange za 65 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i limit transferu danych: 140 GB w pierwszym roku/70 GB w drugim roku), na start zapłacimy za ten model 599,00 zł.



Później w 36 ratach po 110 zł, co łącznie za sam sprzęt zamknie się nam w kwocie 4 559,00 zł.

Cena Samsung Galaxy S23 8 GB/256 GB w Play

W abonamencie Play za 70 zł miesięcznie (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 240 GB transferu danych), mamy nieco niższą opłatę na start - 499,00 zł i niższe raty: 36x104,17 zł.



Łącznie więc za sam sprzęt zapłacimy 4 249,00 zł - na razie najtaniej, ale też przy droższym abonamencie. Różnica 5 zł miesięcznie, daje nam po dwóch latach kwotę 120 zł.

Cena Samsung Galaxy S23 8 GB/256 GB w Plus

W abonamencie Plus za 65 zł miesięcznie (pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz transfer danych 120 GB, 120 minut na rozmowy międzynarodowe i Disney+ na dwa lata), na start zapłacimy 449 zł oraz później w 36 ratach po 115,28 zł.



Razem za samo urządzenie zapłacimy 4 600,00 zł.

Cena Samsung Galaxy S23 8 GB/256 GB w T-Mobile

T-Mobile sprzedaje nowe Samsungi tylko w opcji 24 rat, więc będzie to tu nieco inaczej wyglądać. W abonamencie za 65 zł (nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz brak limitu danych z ograniczeniem do 30 Mb/s, do tego Rozrywka Uwolniona na pół roku), na start zapłacimy 179 zł.



Później w 24 ratach po 180 zł, co razem daje nam kwotę 4 499,00 zł.

Tak więc, najtaniej za ten model zapłacicie obecnie w Play, bo nawet po doliczeniu 120 zł, jakie więcej zapłacicie u tego operatora za abonament, koszt sprzętu zamknie się w kwocie 4 369,00 zł.