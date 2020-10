Rusza fala podwyżek cen Netflix? O ile mogą wzrosnąć w Polsce?

Podwyżka cen na Netflix – dwa z trzech pakietów podrożały

Pod koniec września jeden z analityków, Alex Giaimo z firmy Jefferies, przewidywał, że Netflix podniesie w tym roku ceny w wybranych regionach. Właśnie dzisiaj doszło do pierwszej podwyżki od dłuższego czasu, bo cennik w Kanadzie został zaktualizowany i dwa z trzech pakietów kosztują teraz nieco więcej. Standardowy pakiet z dwoma ekranami podrożał z 14 dolarów kanadyjskich do 15 dolarów kanadyjskich. W przypadku pakietu Premium cena wzrosła z 17 do 19 dolarów kanadyjskich. Pakiet podstawowy nadal będzie kosztował 10 dolarów kanadyjskich miesięcznie.

Czy Netflix podniesie ceny? Szanse rosną

Nie są to znaczące podwyżki i najwyraźniej Netflix jeszcze nie aktywował nowego cennika dla wszystkich klientów – niektórzy z nich (jak relacjonuje Canada Press) przy zakładaniu konta ujrzeli nowe, wyższe ceny, a inni (na co zwraca uwagę Engadget) wciąż mają do czynienia z niższymi stawkami. Czy Netflix prowadzi testy A/B w Kanadzie i sprawdza, jak będą reagować klienci?

Czy i kiedy ceny wzrosną w Polsce?