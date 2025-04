Ceny już wzrosły nawet o 25%. Tania elektronika to już historia?

Choć administracja Donalda Trumpa wprowadziła tymczasowe zawieszenie części ceł, to pewna rzecz pozostaje niezmienna: nie dotyczy ono importu towarów z Chin. Logitech jest jednym z czołowych i najbardziej rozpoznawalnych producentów akcesoriów komputerowych - i dość boleśnie odczuł on wspomniane zmiany. Wraz z nowymi realiami przepisami, gigant podjął stosowne kroki, by wszystko się zgadzało w każdym aspekcie. Postanowił on nie ograniczać oferty: nie wycofał ze sprzedaży żadnych produktów, zamiast tego przerzucił on dodatkowe koszta na klientów. Efekt: ceny części produktów podskoczyły nawet... o 25%. Tak: oczy was nie mylą: z dnia na dzień te same produkty stały się o 1/4 droższe.

Wielkie podwyżki cen produktów Logitecha.

Jak poinformował (i jednocześnie nagłośnił zmiany) jeden z youtuberów, Cameron Dougherty, podwyżki objęły cały szereg produktów dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Logitecha. Zmiany cen potwierdziła także redakcja The Verge, która zestawiła aktualne ceny z wcześniejszymi. I zmiany te wyglądają naprawdę porażająco.

Jednym z flagowych przykładów jest klawiatura bezprzewodowa Logitech K400 Plus Touch, która kosztowała dotąd 27,99 dolarów. Po podwyżkach trzeba za nią zapłacić 34,99 dolarów. Z kolei model Logitech Pro X TKL podrożał ze 199,99 do 219,99 dolarów. Podwyżki nie ominęły także jednej z najlepszych myszek dostępnych na rynku: Logitech MX Master 3S. Za nią również przyjdzie amerykańskim konsumentom zapłacić 20 dolarów więcej -- już nie 99,99 dolarów, a 119,99 dolarów.

Podwyżek jest od groma, ale (na szczęście) nie wszystko zdrożało

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie produkty zostały objęte jakąkolwiek podwyżką. Dobrymi przykładami są Logitech MX Ergo czy mysz dla graczy: Logitech G703. Tym udało się zachować dotychczasowe cenowy. Co więcej, są również produkty, które staniały. Wśród nich chlubnym przykładem jest mysz Logitech Pro X Superlight, która obecnie kosztuje 149,99 dolarów. Trudno jednak określić ile w tym wszystkim kwestii zapotrzebowania, a ile innych zmiennych. Fakty są jednak takie, że najpopularniejsze i najbardziej lubiane produkty... najzwyczajniej w świecie zdrożały - i raczej nikt nie ma złudzeń, że w najbliższym czasie ich ceny magicznie spadną.

Przez nowe cła, ceny podskoczyły. Nikogo to nie dziwi, prawda?

Cła wprowadzone przez Donalda Trumpa miały na celu ograniczenie importu z Chin poprzez nakładanie wyższych stawek celnych. Wiele firm próbowało przeciwdziałać skutkom tych przepisów, między innymi przenosząc sprzedaż do magazynów zlokalizowanych w USA. Dla wybranych sektorów, takich jak półprzewodniki, zostały wprowadzone czasowe odstępstwa wstrzymujące dodatkowe opłaty przez 30, a czasem nawet 60 dni. Jednak Chiny jako kraj zostały wyłączone z tymczasowej ulgi.

Podczas gdy niektóre marki, jak Razer czy Framework, zawiesiły sprzedaż wybranych produktów, inne, w tym właśnie Logitech, zdecydowały się na wprowadzenie podwyższenie dotychczasowych cen. Niestety, to amerykański konsument w największym stopniu odczuje skutki tej polityki handlowej, zwłaszcza że znaczna część urządzeń elektronicznych pochodzi od dostawców spoza Stanów Zjednoczonych.