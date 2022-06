Uruchomienie przez Ceneo.pl serwisu Ceneo Lokalnie miało miejsce jeszcze w 2013 roku, z założenia miał to być serwis z ogłoszeniami sprzedaży produktów z opcją odbioru osobistego i płatności przy odbiorze. Co dziś zostało z tego serwisu? Zobaczcie sami.

Poza bezpośrednimi linkami do serwisu Ceneo Lokalnie w Google, jedyną wzmiankę o tym serwisie znalazłem na koncie Ceneo.pl na YouTube.

Z kolei dowiedziałem się o nim dopiero kilka dni temu z wiadomości e-mail przesłanej przez Ceneo.pl, z informacją o wyłączeniu możliwości dodawania ogłoszeń w tym serwisie od 24 czerwca - przynajmniej tak wynika z tego fragmentu, cytat oryginalny bez korekty:

Zmiana zasad korzystania z serwisu Ceneolokalnie, z których zostały wyłączona została możliwość dodawania i wystawiania ogłoszeń przez użytkowników.

Tak więc mamy 100% pewność, że serwis Ceneo Lokalnie nadal należy do Ceneo.pl. Wczoraj z ciekawości zajrzałem do niego i okazało się, że to istny darknet w otwartym internecie, zwłaszcza w kategorii... Zdrowie. W najlepsze kwitnie tu handel nielegalnymi substancjami, papierosami czy lekami do kupienia tylko w aptekach na receptę. Jak to ogłoszenie poniżej, wystawione rzekomo przez lekarza z 13-letnim doświadczeniem.

Ogłoszenie to pojawiło się 12 czerwca, więc to chyba wystarczający okres na wyłapanie takiej i podobnych pozycji oraz usunięcie ich przez administrację. Niestety takich kwiatków jest dużo więcej, zapytaliśmy więc rzecznika Ceneo.pl czy zamierzają coś z tym zrobić, a w szczególności usunąć je z serwisu i wprowadzić moderację dodawanych ogłoszeń.

Antyweb: Prześledziliśmy niektóre ogłoszenia w Waszym serwisie Ceneo Lokalnie na stronie http://www.ceneolokalnie.pl/ i znaleźliśmy w nim ogłoszenia o sprzedaży nielegalnych środków, takich jak ecstasy, LSD, leki sprzedawane tylko na recepty, zestawy poronne, itp.

Niektóre z tych ogłoszeń publikowane były już jakiś czas temu, mamy więc pytanie czy Ceneo.pl planuje coś z tym zrobić, a w szczególności czy zostaną usunięte oraz czy zostanie wprowadzona moderacja ogłoszeń, by uniknąć w przyszłości takich ofert sprzedaży.

Dostaliśmy też informację, że w najbliższym czasie ma zostać wyłączona możliwość dodawania nowych ogłoszeń. Czy to prawda? Jeśli tak, czy to reakcja na zaistniały stan rzeczy i niekontrolowany wysyp takich ogłoszeń?

Pytania wysłaliśmy wczoraj około 15:00, do dziś nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a znalezione przez nas ogłoszenia nadal są dostępne w serwisie. Jeśli po tej publikacji otrzymamy od Ceneo odpowiedź, zaktualizujemy ten wpis o nią.

Aktualizacja

Jest już pierwsza reakcja serwisu Ceneo, ogłoszenia o których piszemy zniknęły już z kategorii Zdrowie.