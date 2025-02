Casio rzuca wyzwanie Garminowi. Te zegarki zrobią furorę

Każdy z nas doskonale kojarzy japońską markę Casio. Firma wyrosła na swoich charakterystycznych zegarkach cyfrowych i nawet jeśli mogłoby się wydawać, że przespała nieco rewolucję smartwatchy, to teraz chyba nadrabia zaległości. Kolejne modele z serii wytrzymałych zegarków G-Shock mają coraz większe możliwości, a trzy najnowsze propozycje w dodatku doskonale wyglądają. Póki co trafiły do sprzedaży tylko w Japonii, ale pewnie tylko kwestią czasu jest jak pojawią się w sklepach na całym świecie.

Casio Gravitymaster GR-B300RY-1A9JF

Najmniej zaawansowany model - Gravitymaster GR-B300RY-1A9JF stworzony został z myślą o lotnikach i osobach, które dużo podróżują. Potrafi między innymi wyświetlać czas z dwóch stref czasowych jednocześnie, synchronizuje zegar przez Bluetooth i w dodatku posiada ładowanie solarne, które sprawia, że w zasadzie nie musimy przejmować się baterią. Zegarek posiada wbudowany odbiornik GPS i może zapisywać naszą pozycję w czasie, aby później odtworzyć historię podróży w dedykowanej aplikacji. Lekka obudowa wykonana została z włókna węglowego, dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na uszkodzenia. Jego cena to niespełna 300 USD.

Casio Mudman GW-9500MRY-1A9JF

Mudman GW-9500MRY-1A9JF to nieco bardziej zaawansowany model, który poza GPSem wyposażony został w 3 dodatkowe czujniki - kompas, barometr oraz wskaźnik wysokości. Potrafi też radiowo synchronizować swój zegar, wyposażony został w czytelny ekran MIP oraz jest odporny na wszelkie warunki atmosferyczne, łącznie z wodą oraz błotem. Tutaj również mamy obudowę z włókna węglowego i możliwość ładowania solarnego. Cena to natomiast około 390 USD.

Casio Rangeman GPR-H1000RY-1A9JR

Najbardziej zaawansowany model to Rangeman GPR-H1000RY-1A9JR, który można z powodzeniem nazwać już pełnoprawny zegarkiem sportowym. Nie tylko posiada wbudowany GPS, ale też szereg dodatkowych sensorów jak choćby czujnik tętna, SpO2, temperatury, akcelerometr czy barometr. Zegarek posiada najbardziej zaawansowany wyświetlacz MIP, który jest doskonale czytelny nawet w mocnym oświetleniu. Potrafi też rejestrować nasze aktywności (spacer, bieg, pływanie, trekking itd.), liczyć kroki czy wyliczać teoretyczną wartość VO2Max, która świadczy o naszej kondycji. Tutaj również mamy możliwość ładowania energią słoneczną, a obudowa ponownie wykonana jest z włókna węglowego. Dołączona aplikacja pozwala na synchronizację aktywności z aplikacją Strava, a sam zegarek wygląda świetnie w swoich czarno-żółtych barwach. Jego cena to około 440 USD.

Pozostaje nam mieć tylko nadzieje, że wkrótce wszystkie trzy modele pojawią się również w ofercie europejskich sprzedawców.

źródło: Casio