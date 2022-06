Zrobił to, czego Elon Musk nie potrafił. Apple CarPlay w Tesli już działa

Tesle do tej pory nie obsługują Apple CarPlay

Tesla do tej pory niechętnie sięga po rozwiązania Apple. Największym kłopotem i powodem wielu oburzonych głosów w internecie jest fakt, że samochody Muska po dziś dzień nie obsługują CarPlay. Jest to ogromna strata dla wielu osób, bowiem rozwiązanie zaproponowane przez firmę z Cupertino przypadło do gustu wielu kierowcom, którzy licznie i hucznie apelują do miliardera o wdrożenie systemu do Tesli - niestety, na niewiele się to zdało.

Pojawiło się nieco spekulacji w kwestii CarPlaya w Teslach w momencie, w którym Musk na Twitterze przyznał, że rozważa wprowadzenie do swoich samochodów rozwiązania AirPlay, które w znacznym stopniu mogłoby zwiększyć jakość dźwięku w elektrykach - łączność Bluetooth wprowadza jednak pewne ograniczenia, które nie dają w pełni się rozwinąć potencjałowi sprzętu i jakości audio.

Michał Gapiński znalazł rozwiązanie tego problemu

Michał Gapiński zaktualizował swoje obejście do wersji 2022.25.1, która swoją drogą dodaje mnóstwo nowych funkcji i działa dosłownie w każdej Tesli. Patent obsługuje częstotliwości odświeżania do 60 Hz, odtwarzanie wideo DRM, dzięki czemu Netflix znów normalnie działa w samochodzie, oraz wprowadza blokadę orientacji do Apple Music, dzięki czemu aplikacja uruchamia się w trybie poziomym. Co najważniejsze, Tesla Android z CarPlay zachowuje się teraz normalnie w trybie Drive i Reverse. We wcześniejszych wersjach bywały z tym problem, a jednak zarządzanie muzyką to, nie oszukujmy się, jedna z najważniejszych rzeczy!

Tesla Android z obejściem CarPlay jest zasilana przez Raspberry Pi na niestandardowej wersji Androida - właśnie dzięki temu możliwe jest załadowanie CarPlay w przeglądarce samochodowej elektryka. Całość jest naprawdę łatwa do obejścia i - jak widać na wideo Michała - wszystko działa bez zarzutu.

Oczywiście jest to nieco “toporne” i nie działa doskonale, jednak należy pamiętać, że całość działa na przeglądarce. Jakkolwiek ekosystem Tesli nie byłby wygodny, dla posiadaczy urządzeń z iOS to właśnie CarPlay jest niemal idealnym rozwiązaniem, mając na uwadze bezprzewodową łączność i zwyczajnie sporą wygodę. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów na temat tego projektu lub odpalić CarPlay w swojej Tesli, koniecznie sprawdźcie stronę projektu Tesla Android.

Źródła: YouTube @Michał Gapiński, Tesla Android Project

Obrazek wyróżniający: David von Diemar dla Unsplash