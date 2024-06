Canon zwraca do 1500 zł na wakacje. To świetny moment na zakupy

Jak poinformowała dziś firma Canon, rozpoczęła się letnia akcja cashback na wybrane produkty fotograficzne i drukarki do zdjęć marki. Klienci mogą otrzymać zwrot do 1500 zł za zakupy objęte promocją, która trwa do końca sierpnia. Akcja obejmuje sprzęty dla doświadczonych fotografów, takie jak obiektyw RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM (1150 zł zwrotu) i aparat EOS R6 Mark II (1000 zł zwrotu). W zestawach, na przykład EOS R6 Mark II z obiektywem RF 24-105mm F4L IS USM, zwrot wynosi 1500 zł, a dla zestawu EOS R8 z obiektywem RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM — 800 zł.

Dla amatorów ciekawą opcją jest EOS R50, dostępny w zestawie z obiektywem RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM oraz plecakiem, kartą SD i zapasowym akumulatorem (350 zł zwrotu). Promocja obejmuje także bezprzewodową kamerę PowerShot PX (200 zł zwrotu), drukarki SELPHY CP1500 i SELPHY Square QX10 (100 zł zwrotu) oraz aparat monokularowy PowerShot ZOOM (200 zł zwrotu). Jeśli mieliście więc zamiar zrobić fotograficzne zakupy, to nie znajdziecie w najbliższym czasie lepszego momentu.

Jakie są warunki wzięcia udziału w promocji?

Warunkiem udziału w promocji jest zakup wybranego sprzętu marki Canon do 31 sierpnia w jednym ze sklepów uczestniczących w akcji. Pełna lista partnerów dostępna jest na stronie www.canon.pl/cashback. Zwrot można uzyskać wielokrotnie, pod warunkiem zakupu maksymalnie jednej sztuki każdego produktu lub zestawu.

Wniosek o zwrot należy zgłosić poprzez formularz dostępny na stronie promocji, załączając skan lub zdjęcie dowodu zakupu oraz numeru seryjnego i kodu kreskowego produktu. Rejestracja jest możliwa w ciągu 30 dni od daty zakupu. Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 28 dni roboczych od zatwierdzenia zgłoszenia. Promocja łączy się z innymi akcjami promocyjnymi marki Canon.

Źródło: Canon